Trolejbusy zavedli za krále Klacka

Ústí nad Labem – Nebyla by vhodná doba na rekonstrukci trolejového vedení z roku 1989? Tuto otázku si kladli cestující v ústecké MHD při středečním výpadku trolejbusové dopravy v centru města.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Způsobil ho silný vítr, který shodil trolej ze sloupu před divadlem. Více o výpadku čtěte zde: Trolejbusy v centru stojí. Oprava trolejového vedení potrvá do odpoledne

Leckoho tak napadlo, zdali už trolejové vedení po letech nedosluhuje. „MHD v Ústí je unikát z technického muzea. Jestli každý trošku silnější větříček vyvolá takový kolaps, možná by s tím měli zodpovědní konečně něco udělat," zlobil se Martin Nováček ze Střekova.

Mluvčí Dopravního podniku Luboš Heřman však oponuje, že některé úseky už podnik zrekonstruoval. Třeba Důlce, Mírovou, Krásné Březno, Pod Vyhlídkou, Hřbitovní, část Masarykovy, Mírové náměstí a další. Nejnovější trolejové vedení je v Panské a na točně v Mírové ulici.

OBNOVA ZA MILIONY

Rekonstrukce stometrového rovného úseku přitom stojí okolo 200 tisíc korun, naopak okolí křižovatky může stát až 1,5 milionu. Zavedení nových technologií ještě sumu podstatně navyšují.

„Za rok jsme zaznamenali tři výpadky vedení. Původní trolejové vedení pochází z roku 1989. Nelze však dávat rovnítko mezi stářím trakčního vedení a jeho výpadky," vysvětloval Heřman.

Za ty prý většinou může lidský faktor, například nešikovný řidič. Jen asi deset procent pak lze přičíst únavě materiálu. K místům, náchylným k poruchám, jinak patří křižovatky s původními starými kříženími, výhybkami, případně oblouky. Rekonstrukce křižovatek ale riziko výpadku snižuje na nulu.

Další rozšíření trolejové sítě zatím není pravděpodobné. Pokud ano, pak by podle ředitele dopravního podniku Libora Turka případným nejpravděpodobnějším „adeptem" na rozšíření trolejové sítě mohla být klikatá silnice z Krásného Března do Dobětic kolem zadního vchodu zoo, kterou pokrývá autobusová linka číslo pět.

„Stálo by to desítky milionů. Mělo by to ovšem smysl a do budoucna s tím určitě počítáme, jelikož považujeme trolejbusovou dopravu za nejekologičtější. Teď to ale není na pořadu dne. Prioritu má stále obnova vozového parku," dodal ředitel Turek.