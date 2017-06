Tučňáci do ústecké zoo v létě nepřijdou

Krásné Březno - Slibovaná nová expozice tučňáků v ústecké zoologické zahradě se odkládá. Původně měla být nová atrakce pro návštěvníky už v létě, jenže zoo chyběly peníze, aby s projektem mohla začít. Proto se na roztomilých deset párů tučňáků brýlových můžeme těšit nejdříve až v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Až koncem roku dorazí tučňáci do ústecké zoo. Zahrada nejprve musí dokončit přestavbu pavilonu s bazénem, který osiřel poté, co uhynul lachtan Moritz. „Kdy přestavbu dokončíme, to zatím nevíme, ale předpokládáme, že letos ve čtvrtém čtvrtletí," uvedl ředitel zoo Roman Končel.

Náklady na přestavbu přitom dle odhadů vystoupají na 8,5 milionu korun. Pokud tedy nenastanou žádné nepředpokládané komplikace.

TUČŇÁCI NEBUDOU DRAŽŠÍ NEŽ LACHTANI

„Hlavně co se týče filtrace vody a chlazení. Také záleží na tom, jak dopadne veřejná zakázka na venkovní expozici," řekla mluvčí Zoo Ústí n. L. Věra Vrabcová.

Nejvíc peněz zoo dostala od města Ústí. Dalších přes 1,23 milionu získala díky reklamní kampani Tučňáci jdou do zoo.

„Srovnáme-li roční náklady, tučňáci nebudou dražší než lachtani. Nejvýraznější položkou bude krmení, tedy mořské ryby, a náklady na technologie jako chlazení vody, filtrace a podobně," dodala zooložka Petra Padalíková.