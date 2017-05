Tuhá zima město stála přes dvacet milionů korun

Ústí nad Labem - Kvůli sněhu silničáři spotřebovali o 320 tun víc soli. Do terénu vyráželi také častěji.

Úklid v Předlicích.Foto: Deník/Karel Pech

O 3,4 milionu korun se městu prodražila zimní údržba. Další sta tisíce si vyžádal mimořádný jarní úklid centra Ústí, který chce letos magistrát zopakovat ještě dvakrát.

Město původně počítalo, že mu na zimní úklid bude stačit 18 milionů korun. „Úklid chodníků a silnic ale musel být letos častější. Oproti minulému zimnímu období cestáři při údržbě najezdili o čtyři a půl tisíce kilometrů víc, spotřebovali o 320 tun víc soli a provedli šest kompletních zásahů na chodnících navíc," popsala městská mluvčí Romana Macová.

Radním proto nezbylo, než rozpočtovým opatřením přidat na zimní údržbu chybějících 3,4 milionu korun.

CESTÁŘI JSOU V POHOTOVOSTI I V NOCI

Zbyněk Matys z AVE Ústí nad Labem připomněl, že za čísly se skrývá například i častější údržba a opravy mechanizace, nákupy posypových materiálů, spotřeba pohonných hmot a také lidé, kteří úklid provádí.

„Zásahy na chodníku vypadají asi tak, že držíte lidi v pohotovosti. V momentě, kdy začne sněžit a magistrát nám řekne, že je potřeba uklidit, tak pracovníkům uprostřed noci zavoláme, oni dorazí do práce, nasednou do strojů a jedou. I ty je třeba zaplatit," řekl Matys.

Nedávný mimořádný jarní úklid centra Ústí přišel asi na 300 tisíc korun. Někde ho magistrát musel opakovat, protože vandalové poházeli odpadky na ulici sotva hodinu poté, co odsud odešly úklidové čety.

NEPOŘÁDEK PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM PROBLÉMŮM

Mimořádné úklidy chce město během roku zopakovat ještě dvakrát. Nebude to ovšem levná záležitost, celkové náklady na úklidy vystoupají asi na 800 tisíc korun.

„Obyvatelé vnímají nepořádek na ulici jako jeden z největších problémů našeho města. Jelikož jim rozumíme, rozhodli jsme se, že na čištění chodníků a silnic převedeme peníze z volných prostředků," uvedl náměstek primátorky Jiří Madar.

Chodci v ulicích mu dávají za pravdu. „Stačí se projít v neděli brzy ráno centrem. Je šílené, co tu po noci je za svinčík. Otravují pak i špačky z cigaret poházené kolem košů. Nemluvě o tom nepořádku, co panuje mimo hlavní ulice, kolikrát to jsou haldy svinčíku v křoví a podobně," rozčiloval se Ústečan Josef Wolf.

Týdenní platby Hydročistič na čištění vpustí a mytí košů: 31 300 Kč

Silniční samosběr na zametání vozovek: 31 500 Kč

Chodníkový samosběr na zametání chodníků: 46 500 Kč

Kropicí vůz na splachování vozovek: 21 000 Kč

Obslužné vozidlo a uklízeč: 8 000 Kč

Ruční úklid: 15 000 Kč

CELKEM: 145 300 KČ