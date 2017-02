Uběhla už 40 triatlonů. Přesto říká, že je amatér

Teplice /PLNÍM SI SVŮJ SEN/ – Potkal jsem ji náhodou na jezeře Milada, kde byla mezi otužilci. Drobná dáma se ponořila do ledové tříště bez jediného slova a po chvilce vystoupala na břeh. Ostatní se pomalu převlékali do suchého, ona navlékla dres a vyběhla kolem jezera. Později jsem zjistil, že Alena Vratná přijela z Teplic, aby naplnila svůj tréninkový plán, kde otužování hraje významnou roli.

Alena Vratná.Foto: Deník/Miroslav Vlach

V neděli se totiž v Praze zúčastní extrémního závodu Kryathlon 2017. Na účastníky čeká 250 metrů plavání v ledové Vltavě, klasický kros a běh na lyžích. Přihlásila se stovka lidí z celé republiky i ze zahraničí.

„Kamarádka mi k Vánocům dala startovné jako dárek, tak do toho jdu," směje se Alena Vratná. Nejprve musela podstoupit trénink na místě. „Z vody jsem vylezla zmrzlá na kost, vůbec jsem se nemohla převléct do běžecké kombinézy. Ale nakonec jsem to zvládla. V neděli se uvidí," říká odhodlaně.

NEMÁ SUPER KOLO, VŠE ZACHRAŇUJE BĚHEM

Přestože se sportem začala pozdě, dnes už má za sebou deset maratonů. Začala s nimi, když jí bylo 40 let. Nejlepší čas zaběhla v Praze (3:34). Pak se dala na triatlon. V Povrlech loni vyhrála Mosazného muže. Závodila po celé republice, ale i v Rakousku, Německu a na Slovensku.

„Nemám žádné super kolo, značné rezervy mám v plavání, všechno zachraňuji během," usmívá se žena, která za sebou má už 40 triatlonů. Třikrát vyhrála Český pohár v dlouhém triatlonu a duatlonu, je několikanásobná mistryně ČR. Startovala i na olympijských hrách veteránů v italském Turíně, kde vyhrála duatlon.

ZÁVODÍ SAMA ZA SEBE

„Nikdy jsem nebyla v národním mužstvu, závodím za sebe, hradím si veškeré náklady. Mám skvělého trenéra Tomáše Langhammera a úžasného manžela, který mi dělá doprovod," připomíná Vratná a zdůrazňuje, že je amatér.

„Jediné, co jsem významně změnila v osobním životě, je jídlo. Z vegetariánské stravy jsem přešla na makrobiotiku," vysvětluje a na stůl pokládá vzácné medaile. Loni v červenci v Turnově vyhrála závod Krkonošman Full HD. V září určitě poběží z Teplic na Milešovku. Příští rok chce vyzvat k souboji Kilimandžáro, nejvyšší horu Afriky.