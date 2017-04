FOTO: Majáles ústecké univerzity mokl, ale hřála ho muzika

Ústí nad Labem, Klíše – Ústečtí studenti si užívali majáles. Nepřízni počasí navzdory.

Mizerné počasí, zima a déšť versus zajímavá hudba a pestrá nabídka nápojů a občerstvení včetně toho „módního“ vegetariánského a veganského. Ale jediná scéna v kapusu Univerzity J. E. Purkyně na ústecké Klíši a odhadem méně návštěvníků oproti loňsku, kdy bylo pěkné počasí. Až na finální koncerty skupin The Atavists z Hradce Králové a skvělých „polských depešáků“ Kamp! bylo publikum spíš prořídlé… Tak taková byla v pátek 28. dubna májová slavnost studentů UJEP.

Od Lidického až po afterparty

Jako loni i roky předchozí, začal majáles průvodem studentů a příznivců ústecké univerzity. Bylo jich asi 25, šli z Lidického náměstí okolo sálu Hraničář, kde po 22. hodině začala afterparty.

Tématem majálesových kostýmů byla zvířata v různých podobách, skvěle se povedly kostýmy Myšáka Mikyho (Tereza Váňová z 1. ročníku Pedagogické fakulty UJEP, je z Mladé Boleslavi) i jeho myší slečny Minnie (Ivana Urešová ze Žatce, stejná škola i obor). Výborná byla maska filmové animované princezny Fiony, ženy zlobra Šhreka Dáši Najmanové z Liberce, bývalé studentky Fakulty životního prostředí UJEP. „Ano, jsem Fiona. Tak jste to poznal, to je dobře,“ byla ráda. „Ráda se vracím do Ústí, kostým mi moc práce nedal,“ tvrdila. „Kdysi jsme tu Majáles zavedli, už to je tak deset let. Takže vždycky chodím následovat, jak se tu teď našim následovníkům daří,“ prozradila Liberačanka, jejíž kostým vyhrál Královnu Majálesu. Ocenění Král Majálesu pak získal student UJEP za masku Harryho Pottera.

Čert, Jednorožci a DJ Smack

Nezvířecí masku čerta měl Galis Serhat z Turecka, který je v Ústí na Erasmu. Další dvě studentky UJEP, také „prvandy“, si vymyslely masky jednorožců. „Začaly jsme nad tím uvažovat až včera a přišlo nám to originální. Řekly jsme si, že nikdo jiný za jednorožce nepůjde,“ smály se. „Je to naše oblíbená postava z dětských kreslených seriálů, My Little Pony a podobně,“ řekla Michaela Nováková z Mělníka z oboru Všeobecná sestra ze Zdravotnické fakulty UJEP. Stejnou masku měla Kamila Vítová z České Lípy, její spolužačka.

Do kampusu jsem s průvodem nešel, bylo dost práce v redakci. A vlastně jsme se dostal na majáles až téměř ve finále, po show DJ Smacka, na kterého se studenti podle reakcí na Facebooku dost těšili. Ale reakce na něj byly dost různé, od nadšení spolupořadatelky ze Studentské Unie UJEP Karolína Holendové, podle níž skvělý DJ program „zábavu pěkně nakopl a rozproudil“, až po naprosté odmítání některými návštěvníky. Těžké je dnes zavděčit se všem…

Jan Plouhar: Přijďte na Mezi Dvorce

Majáles letos moderoval Jan Plouhar, herec a umělecký šéf Činoherního studia. „Dost mě bavili karlovarští rock-popoví Holden, mají našlápnuto a za pár let z nich budou hvězdy,“ věří.

„Těším se na Smacka a určitě na Kamp!, Poláky. Věřím, že obě kapely budou dobrý, rozhejbou nás a tu zimu zaženou. Z divadla tu ale jsem sám, na scéně. Naše vystoupení letos bohužel nedopadlo, byla špatná komunikace. Z kapel, který jsem viděl, bych si vzal na náš střekovský festivalek Mezi dvorci v sobotu 27. května od 12.00 v parku T. G. Masaryka před Činoherním studiem kteroukoli, třeba právě Holden nebo teepee. Náladou mi připomínali Glena Hansarda s Markétou Krylovou, byli zajímaví,“ řekl Jan Plouhar. Toho zase pochválila návštěvnice Jana Polanská. „Byl výborný, dal do moderování celou svou osobnost. Ani mi nevadí, že tu s Činoherákem nehrál. Stačilo se na něj koukat,“ tvrdila.

Místo Fixlů zaskočil Luděk Havel

Úvodní kapela Fixly na poslední chvíli odřekla, „Rychle, ochotně a zajímavě za ni zaskočil ústecký klavírista a zpěvák Luděk Havel. Děkujeme mu, udělal nám radost,“ řekla Deníku Karolína Holendová, loňská šéfová Studentské Unie UJEP a letos spolupořadatelka akce.

„S návštěvou jsme spokojeni, vzhledem k tomu, jaké bylo počasí. Můžeme mluvit o stovkách lidí, určitě, přesné počty budeme mít až příští týden. Ale určitě to nevnímáme jako nějaký propadák,“ konstatovala v sobotu po poledni Karolína Holendová. „Kapely se mi líbily všechny, po Smackovi byli skvělí i The Atavists a polští Kamp! Lidi si na ně zapařili, zábava pak jela i na afterparty v Hraničáři,“ pochvalovala si studentka UJEP.

Plzeňské duo teepee: Ano i Ne

Lehké kontroverze vzbudil koncert smíšené dvojice teepee. „Hodně nás pobavili, jsou zajímaví. Byli pěkně indie, nebyla to žádná vymývána mozků, jako raper co přišel po nich,“ shodli se studenti Adam Vostárek, ústecký folkař a básník, a Hana Polanská, úspěšná a šikovná ústecká fotografka. „Mělo to nápad, byli zajímaví,“ tvrdil Adam a Hanka dodala: „Jak jsme tu mrzli, hřáli na duši“. Zkrátka plzeňská dvojka, talentovaný písničkář Míra Patočka a kytaristka Tééra Lavičková, hráli jako teepee poklidnou muziku, která mohla někoho v té zimě uspávat a maličko nudit. Ale jsou i oblíbenou kapelou šéfové Studentské Unie Karoliny Křivánkové, doporučit lze jejich nové EP „Mirrors“, ojedinělou kombinaci dreampopu a indie folku. „Zasněná kombinace vokálů této mladé dvojice vás nenechá na pochybách, že se jedná o velký objev české nezávislé scény,“ říká o kapele David Landštof, na jehož labelu Transistor právě nové EP Teepee vyšlo. „Nebyli zklamáním, byli velmi fajn. Jen v té zimě moc nezahřáli,“ dodal Jan Plouhar.

Po The Atavists už skvělí Kamp!

Pro někoho (ne)obyčejná kytarová čtyřka se zajímavými klávesy a pestrým zvukem, pro znalé odvázaná surf-stoner rocková parta z Hradece Králové. To byli The Atavist, zpívající ovšem jen anglicky a řeč tu byla třeba o „Dancing Queen“. Publikum na ně slušně pařilo, a to i přes přívaly deště.

Počasí nám to ale vynahradilo, když (po delší pauze příprav) spustili svou taneční elektronickou muziku polští Kamp!, kteří na podzim hráli v ústeckém sále Hraničář a kdysi v klubu Mumie. Zábavná roztančená trojka za hradbou kláves bavila, některé studentky byly uneseny z jejich charismatického zpěváka, kapela se zvukem netajila svou inspirací britskými Depech Mode, například. Až se zase mihnou okolo, určitě je nepropásněte. Vážně dobře se na ně paří, jsou originální, zábavní, nápadití a nesou tu každý den!