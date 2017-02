Úklid v Ústí kolabuje. Chybí lidé

Ústí nad Labem – Do hořkého rána se probouzí ústecké starostky Renata Zrníková a Yveta Tomková. Vědí, že chodníky a zastávky, které dosud od sněhu uklízeli veřejně prospěšní pracovníci (VPP), zůstanou neodklizené a neposypané. Desítky pracovníků totiž se začátkem měsíce musely skončit.

Desítky zaměstnanců VPP musely skončit. Foto: Deník/Karel Pech

V Neštěmicích jde o 42 lidí. „Extrémně nám chybí, zbylo nám jich 30. Jsme zoufalí a obyvatelé naštvaní. Přestože zimní údržbu nemají v kompetenci obvody, ale dopravní odbor magistrátu, naši VPP každý den od šesti od rána pomáhali odklízet. Teď je to katastrofa, hlavně na sídlištích," upozornila starostka Neštěmic Yveta Tomková.

Čtěte také: Dálnici D8 uzavřela nehoda osmi aut a kamionu

Na Severní Terase ke konci ledna odešli všichni VPP, asi 60 lidí. „Teď nemáme nikoho a konkrétní řešení také ne," povzdechla si starostka Renata Zrníková.

Na Střekově přišli o devět VPP. Podobné to má i centrální obvod, kde skončili tři ze zhruba 70 VPP. „V dubnu nám ale odchází 35 lidí, v červnu zbytek. A to potom už je znát," sdělil starosta Kamil Hýbner.

NOVÍ JEŠTĚ NEMAJÍ PRACOVNÍ NÁVYKY

Desítky VPP odchází, protože úřad práce, který službu dotuje, potřebuje pracovníky obměnit. Na jejich pozice nastoupí lidé, kteří pracovní návyky ještě nemají. Proces ovšem může trvat až tři měsíce, což města trápí hlavně v zimě, kdy jsou lidé potřeba na úklid sněhu. Na systém si stěžují města po celé republice.

Čtěte také: FOTO: Sníh v ulicích odklízejí i lidé v nouzi

„Spousta lidí z VPP se u nás oddlužuje, což má pozitivní dopad na rodiny. Děti vidí, že rodiče jdou do práce. Navíc většina zaměstnanců v našem obvodu bydlí, takže k práci mají úplně jiný vztah a jsou rádi, že u nás pracují. Tito lidé se stali oběťmi systému, pracovat chtějí, ale vždy to mají jen na rok a pak minimálně tři měsíce musí být evidováni na úřadu práce," vysvětlila Tomková.

Úřad práce dobu potřebuje k ověření daného člověka. „Zjišťujeme, zda by nezískal práci i bez finanční podpory v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Třeba proto, že v regionu stoupl počet volných míst," řekla mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

CHTĚJÍ JE NA DELŠÍ DOBU

Města a obce požadují, aby se lidé, kteří se osvědčili, ve službě VPP opakovali. To ale prý není smyslem veřejně prospěšných prací. „Ty se využívají pro zapojení dlouhodobě evidovaných klientů do pracovního procesu. Nejvíce ohroženými osobami na trhu práce jsou například lidé dlouhodobě bez práce, se základním vzděláním, věkem nad 50 let, postižením či lidé po výkonu trestu," uvedl ředitel odboru zaměstnanosti ústecké pobočky úřadu práce Jaroslav Kunc.

Čtěte také: Zranili jste se na neuklizeném chodníku? Žádejte odškodné

Obce ale mohou pro osvědčené VPP vytvořit trvalejší místo, na které úřad práce přispěje. „Zaměstnáme je rádi, ale nemáme na to peníze. Kdybychom měli malá střediska služeb, kde by tito lidé zajišťovali údržbu permanentně, bylo by to ideální. Rozpočet města s tím ale bohužel absolutně nepočítá," zareagovala Tomková.