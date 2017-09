Úřady začnou s kontrolami reklam u silnic. Podle expertů jsou rizikové

Ústecký kraj - Se začátkem září končí lhůta, kdy mají provozovatelé reklam u dálnic a silnic I. třídy odstranit billboardy.

Bilbordy u dálnice se státní vlajkou.Foto: Deník / Pech Karel

Naplňuje se tak termín stanovený zákonem schváleným už před více než pěti lety. Ministerstvo dopravy nyní zahájí kroky vedoucí k odstranění reklamních poutačů.

„Zlikvidovat by je měli sami provozovatelé reklamních ploch. Pokud to neudělají, vyzveme je postupně k odstranění, případně následně reklamu zakryjeme a pak je na náklady majitele dáme pryč. Odstraňování může trvat řádově měsíce, než zmizí úplně poslední,“ uvedl ministr dopravy Dan Ťok.

KRAJ PLOCHY PROVĚŘÍ

Pokud Ředitelství silnic a dálnic provozovatele nevyhledá, půjdou náklady za vlastníkem pozemku. Na plakátovací plochy u silnic se zaměří i Ústecký kraj.

„Pod nás spadají pouze silnice první třídy, u nich budeme během září provádět kontrolu. V roce 2016 krajský úřad vydal 2 povolení k umístění, 2 zamítnutí žádostí a také celkem zhruba 20 výzev k odstranění,“ shrnula mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Dopravní expert Jan Pechout z BESIPu s novou podobou zákona souhlasí. „Každá věc, která odvádí řidičovu pozornost od bezpečného ovládání auta, je špatně. Ať jsou to billboardy, telefonování nebo stopaři, a to hlavně na dálnicích,“ myslí si Pechout.

Na některých místech v kraji se v posledních dnech objevily billboardy s vyobrazením české vlajky. Svaz provozovatelů venkovní reklamy tím chtěl podle svých slov upozornit na nesmyslný postup státu. „Jde o faktické vyvlastnění,” míní prezident Svazu Marek Pavlas. Ministr vlajkové billboardy označil za „úsměvné“.

KUBERA: JE TO JEN KAMPAŇ

„Jeden z vlastníků se nyní dobrovolně přihlásil k billboardům, přelepil je vyobrazením státní vlajky a může tak naopak pomoct rychleji identifikovat, které z poutačů je potřeba rovněž odstraňovat,“ komentuje Ťok.

Zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy posoudí Ústavní soud. S návrhem na jeho zrušení se na něj nedávno obrátilo 17 senátorů. Jedním z nich je i teplický primátor Jaroslav Kubera.

„Jsem neutrální, ale billboardy určitě nejsou bezpečnostní riziko. To by u silnic nemohly být ani mýtné brány nebo stromořadí. Je to zase taková kampaň,“ řekl Kubera.