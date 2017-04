Ústečané dluží za odpady miliony. Děti a senioři by mohli dostat pardon

Ústí nad Labem - Astronomický dluh eviduje inkasní oddělení ústeckého magistrátu. Na poplatcích za komunální odpad dluží Ústečané městu za loňský rok více než devět milionů korun.

Týká se to zhruba 18,5 tisíců lidí. Celkové dluhy od roku 2002 převyšují 120 milionů.

I DĚTI JSOU DLUŽNÍKY

Vedení města proto podle slov primátorky Věry Nechybové začalo uvažovat o změně vyhlášky o poplatku za komunální odpad. Poplatek je 500 korun za kalendářní rok. Osvobozené jsou od něj děti do věku tří let, ale například i osoby ve vazbě či ve výkonu trestu.

„Zabýváme se návrhem prominutí poplatku také dětem do 18 let a seniorům nad 70 let," uvedla Věra Nechybová. Případná změna by se dotkla asi 26 tisíc Ústečanů a městskou kasu by stála 5 milionů.

„Jde nám o to, že pokud například rodiče poplatek za své děti neplatí, tak dovršením 18. roku života se z nich automaticky stávají dlužníci a my tak po nich peníze za odpad vymáháme," vysvětlila primátorka s tím, že novelu vyhlášky hodlá rada města předložit zastupitelstvu po prázdninách.

POPLATEK MOŽNÁ ZRUŠÍ ÚPLNĚ

Ve hře je dokonce i úplné prominutí poplatku za odpad. Dosavadní dluhy by město nesmazalo.

Jak říká zastupitel Martin Krsek (PRO!Ústí), avizovaná opatření vůbec nezohledňují, že někteří poplatníci ve městě nežijí. A to buď dlouhodobě nebo po část roku.

„V Ústí tedy neprodukují odpad, nebo ho produkují v omezeném množství," říká Krsek. Podle náměstka Jiřího Madara si ale Krsek nezjistil přesná čísla, kolika lidí se to týká. „Vůbec nevíte dopady, je to od vás jen populistický krok," reagoval Madar.

Kauza pana Miloslava ovšem ukazuje bizarní nuance současné vyhlášky v Ústí. Už 13 let bojuje s ústeckým magistrátem jeho dcera s vnučkou žijí v Itálii nedaleko Bolzana, přesto se na ně poplatek 500 korun vztahuje.

MÁ ROZTRHAT VLAJKU?

„Z rodinných důvodů má dcera legalizovaný pobyt v Itálii od roku 2002, trvalé bydliště má ale v Ústí. Vnučka, které bude patnáct let, má ze zákona trvalé bydliště dle své matky, tedy také v Ústí. Magistrát mi neustále odpovídá, ať si dcera změní trvalé bydliště. Moje dcera je ale hrdá Češka. To má roztrhat vlajku?" zlobí se Miloslav.

„Magistrát nechápe, že má vnučka není v Itálii na stáži, je tam doma! Teoreticky sem během roku nemusí vůbec přijet, ale stejně tu platí poplatek," popisuje Miloslav, podle kterého se vnučka ukáže v Čechách jen na pár dnů v roce.

„Jak jí mám vysvětlit, že odsouzený vrah ve vězení nemusí za odpady platit nic a ona ano, jenom kvůli nepochopení a nevoli ze strany města? Co všechno mám ještě doložit? Vysvědčení, potvrzení od ředitele školy v Itálii?" zoufá si Miloslav, který svůj příběh popsal i na včerejším zasedání ústeckého zastupitelstva.

Krskův návrh, který zahrnoval právě i desítky obdobných případů Ústečanů žijících v zahraničí, ale zastupitelé smetli ze stolu.