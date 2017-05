Ústecké školáky trápí vši

Krásné Březno - Ředitelka školy v Krásném Březně upozorňuje, že učitelé dětem hlavy kontrolovat nesmí. Vši jsou stále odolnější, zbavit se jich vyžaduje důslednost.

Veš dětská žije pouze v lidských vlasech. Ochránit se před jejím výskytem je prakticky nemožné, podle zkušeností je účinná pouze pravidelná kontrola vlasů. Foto: Foto: Deník/ Zdeněk Vaiz

Velké zděšení cítí matka žáka 3. třídy ze Základní školy Anežky České v Krásném Březně. „Ve škole se od 1. třídy potýkáme se vší dětskou, tento školní rok mi situace připadá katastrofální. Vší jsme se od září nezbavili," stěžuje si Kateřina Vajová na Facebooku.

TRÁPÍ DVĚ TŘÍDY

Škola na webu rodiče upozorňuje, jak s parazity správně naložit. Ředitelka Jindra Šteflová ovšem popírá, že by situace byla tak vážná.

„Je to záležitost dvou třetích tříd. Ale je pravda, že se rodičům nedaří vší zbavit. V případě vši dětské je to ale bohužel záležitost rodičů. Musí být důslední, vši a hnidy musí odstraňovat nejen z hlav dětí, ale také z oblečení a povlečení. Kdo to neudělá, vší se nezbaví," říká Jindra Šteflová.

Matka třeťáka to potvrzuje. „Stačí pár dní nekontrolovat a kolotoč je tu znova. Škola údajně nemá jak zakročit proti rodičům, kteří situaci neřeší a děti jsou neustálými přenašeči. Hygiena prý také ne, ale co máme dělat my rodiče, co nechtějí mít zavšivený domov?" ptá se nešťastná matka malého školáka.

Učitelé děti kontrolovat nesmí. „A už vůbec není možné, abychom každé ráno stáli u dveří do školy a prohlíželi dětem hlavy. To je nepřípustné, ale právě to někteří navrhují," podotýká ředitelka krásnobřezenské školy.

Podle jiných rodičů situace tak závažná není. „Občas se u dětí vši objeví, ale jen velmi málo. Opravdu nic velkého. Škola pošle po dětech upozornění, že je na škole výskyt vší a přidá letáček, jak s nimi naložit," říká Edita Vaňousová s tím, že ve druhé třídě, kam chodí její dcera, byly vši naposledy na začátku školního roku.

Podle ředitelky Šteflové nelze tvrdit, že vši pocházejí výlučně z nepřizpůsobivých rodin. Problémy s parazity na sídlišti v Krásném Březně ovšem zažila i Jana Škvorová, babička sedmileté školačky. „Máme je i v našem domě, kde jsme koupili byty. Poslední roky se s novými nájemníky situace zhoršila. Často voláme deratizaci, na škole mě to tedy nepřekvapuje. Vši jsou dnes už i ve školkách," upozorňuje.

Podle odborníků je veš dětská významným problémem i ve vyspělé západní společnosti. „Po několika letech útlumu dochází nyní v dětských kolektivech opět k větším výskytům. Způsobuje je i větší odolnost vši k účinným látkám v dříve používaných dezinsekčních přípravcích," vysvětluje Eva Patrasová, vedoucí protiepidemického oddělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

DODRŽOVAT NÁVOD

Odstranění vší není náročné, vyžaduje ale důslednost. „Prostě hlavu vyčistíme tea tree olejem, umyjeme šamponem, a kdybychom doma neměli holčičku, ale kluka jako maminka, která si stěžovala, asi bychom vlasy i častěji stříhali," radí babička Jana Škvorová.

Podobné doporučení přidává i lékařka Eva Patrasová. „Po použití léčivého přípravku dojde k usmrcení všech lezoucích dospělých vší i larev. Musí být ale použit důkladně v souladu s návodem výrobce a na celý povrch vlasové části hlavy," popisuje. Celý návod lékařky visí na webových stránkách ZŠ Anežky České.

Veš dětská Cizopasný hmyz žije v lidských vlasech, kde až pětkrát denně saje krev. Zdržuje se výhradně na hlavě. Veš měří asi 3 mm, má ploché tělo a malou hlavu. Krátké silné nohy slouží k přichycení na chlup hostitele. Samice žijí měsíc, během kterého nakladou až 50 vajíček. Jedná se o běžného parazita zejména v dětských kolektivech, a to i ve vyspělých státech.