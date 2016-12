Ústeckému Slovanu hrozí zánik!

Ústí nad Labem - Radnice musí najít cestu jak hokejovému klubu poslat peníze.

Fanoušci HC Slovan Ústí.Foto: Deník/Karel Pech

Ústeckému hokeji hrozí bezprostřední zánik. Pokud do poloviny ledna nezíská finanční podporu od města, je prvoligový klub připraven nabídnout licenci jinému městu, v krajním případě i rozpustit A tým. Sdělili to zástupci privátní společnosti Hokej Ústí nad Labem, která seniorský hokej v krajském městě provozuje.

Zastupitelé poslali klubu na příští rok dotaci 400 tisíc korun, čímž hokej vyčerpal podporu možnou dle evropského nařízení de minimis.

Hokejový klub počítal v této sezoně s příspěvkem města ve výši 5,9 milionu korun. Dotace měla pokrýt třetinu rozpočtu na ročník 2016/17. Podle pravidel veřejné podpory de minimis mohou ale města podporovat profesionální kluby částkou 200 000 eur (zhruba 5,4 mil. korun) během tří let. Pět milionů už klub přitom získal letos. Podle jednatele pro ekonomiku Jiřího Zdvořáčka klub s pěti miliony počítal na zajištění sezony od ledna do dubna. Klub chce od zastupitelů do poloviny ledna garanci, že pět milionů dostane.

„Pokud se tak nestane, bude náš klub nucen licenci na první ligu nabídnout jinému subjektu mimo město Ústí nad Labem a utržené peníze použije na dohrání letošní sezony a zbavení se veškerých závazků. Pokud do 25. ledna nebude uzavřena dohoda s žádným zájemcem o licenci, bude ukončena činnost A mužstva a hráči nabídnuti do jiných klubů," informoval Zdvořáček o stanovisku valné hromady klubu.

S pětimilionovou dotací pro klub počítá jak sportovní koncepce krajského města, tak rozpočet města. Radnice ale musí najít cestu jak klubu peníze poslat.

Na posledním zastupitelstvu předložilo vedení města na stůl návrh na odkup podílu v hokejovém klubu. „Byla to nejčistší možnost, jak hokej podpořit," řekl náměstek primátorky Jiří Madar.

Za 2,8 milionu korun mělo město získat v klubu devatenáctiprocentní podíl. Kvůli řadě nejasností ale řada zastupitelů materiál nepodpořila. Společnost přiznává, že kvůli starým závazkům skončila v posledním účetním období ve ztrátě 1,4 milionu korun. „V letošním roce, pokud dostaneme peníze od města, tak máme rozpočet naplněný a vyrovnaný. Pokud bychom nesehnali další sponzory a plnění nad rámec rozpočtu, tak skončíme ve stejné ztrátě 1,4 milionu korun," doplnil Zdvořáček.

Vedení města svolá kvůli finanční krizi klubu v lednu mimořádné zastupitelstvo a předloží možnosti jak do klubu peníze do výše pěti milionů dostat. „Těch variant je mnoho, i kombinací, od půjčky, přes porušení de minimis, kombinace reklamy, odkoupení klubu, infrastruktura. Ten materiál se rok chystá a bude připravený," dodal Madar.