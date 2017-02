Ústecký hokej: Ve hře jsou miliony

Ústí nad Labem - Nedoporučujeme. Takové je resumé ústeckých radních k odkupu padesátiprocentního podílu v hokejovém klubu. Podíl za 7,2 milionu nabízel městu největší spolumajitel klubu, společnost Palírna U Zeleného stromu. Konečné slovo bude mít v dubnu zastupitelstvo.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Ctili jsme názor sportovní komise. Nebráníme se jednání o eventuálním podílu v klubu, ale až po skončení sezony a s mandátem od zastupitelstva. Hokej je teď finančně zabezpečený dle sportovní koncepce do roku 2019," uvedl náměstek primátorky Jiří Madar, kterého prý nabídka likérky překvapila. „Dva dny před lednovým zastupitelstvem přišel jen dopis, slušnost by byla nás osobně oslovit," podotkl Madar.

POKRAČOVÁNÍ NESTABILITY

Ředitel likérky Pavel Kadlec je stanoviskem rady města zklamaný. „Prodlužování rozhodnutí do dubna, ať bude jakékoli, je pro hokej pokračováním nestability. V květnu začíná nová sezona," reagoval Kadlec.

Likérka bude hledat dalšího partnera, který má o podíl v klubu zájem. Ohrožení spolupráce mezi hokejem a likérkou nepotvrdil, ani nevyvrátil. Jisté je však to, že ve hře jsou miliony korun. Čtěte také: Ústečtí hokejisté si připadají jako žebráci

„Mám pocit, že někteří zastupitelé to berou jako samozřejmost. Pokud se Ústí honosí názvem město sportu, tak očekáváme, že s námi někdo povede konstruktivní dialog. Neustálé odsouvání a sliby nikam nevedou," uvedl Kadlec.

Ekonomický jednatel HC Slovanu Ústí Jiří Zdvořáček nevidí situaci nijak dramaticky.

„Stanovisko likérky chápu, jako vlastník hájí střednědobé zájmy. Prodejem podílu městu chce posílit stabilitu hokeje. My ovšem jako vedení klubu hájíme operativní zájmy a zde má město pro letošek splněno. Všechny ujišťuji, že sezóna je finančně pokrytá a rozpočet na další připravujeme. Rozhodně bychom nehráli na dluh," reagoval Zdvořáček. Věří, že se vztahy mezi likérkou a ústeckými politiky uklidní.

KLÍČOVÍ PARTNEŘI

„Město a likérka jsou pro nás klíčoví partneři, jejich ztráta by byla fatální. Pokud město i partneři budou dál přispívat jako doposud, nevidím jediný důvod, proč by se neměla hrát první liga," přiblížil Zdvořáček. Více o podpoře města: Zastupitelé rozhodli: Hokejový klub přežil, od města dostane miliony

Všechny fanoušky zároveň zve na blížící se play off. „Je to vrchol sezony, pojďme si ho všichni užít fanoušci, vedení, politici a hokejisté. Navíc do něj vstupujeme s postavením v tabulce mnohem výše, než na které máme rozpočet. Daří se nám i snižovat dluhy z minulosti, které byly před sezonou 1,4 milionu korun," dodal Zdvořáček.