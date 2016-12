Ústecký kraj čekají opakované volby i vyšetřování ROP Severozápad

Ústí nad Labem - Opakované senátní volby na Mostecku, rozsudky v několika velkých kauzách nebo vyšetřování v dalším případu údajných machinací v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad. To jsou některé z důležitých očekávaných událostí v Ústeckém kraji v roce 2017. Patří sem také stavba továrny společnosti Nexen u Žatce, firma stále nemá stavební povolení.

Vůbec poprvé se budou v Ústeckém kraji opakovat senátní volby. Na Mostecku půjdou lidé k urnám v pátek 27. a sobotu 28. ledna. O hlasy se bude ucházet devět lidí. Mandát obhajuje současná senátorka Alena Dernerová. V říjnu kandidovala za Severočechy.cz, v opakovaných volbách se uchází o znovuzvolení pod hlavičkou mimoparlamentní strany Spojení demokraté - nezávislí kandidáti.

O opakování voleb rozhodl Nejvyšší správní soud (NSS) poté, co říjnové volby označil za neplatné. NSS se rozhodl vyhovět třem stížnostem. Část Severočechů.cz nepovažovala Dernerovou za řádnou kandidátku hnutí.

Pokračovat bude vyšetřování nové kauzy údajného ovlivňování dotací v Regionálním operačním programu (ROP) Severozápad. Policie obvinila v polovině prosince 24 lidí z poškozování zájmů Evropské unie a dalších trestných činů, mezi nimi politiky z Ústeckého a Karlovarského kraje, hodnotitele projektů nebo vlivné podnikatele. Obviněni byli například dřívější vlivní členové ODS Daniel Ježek a Alexandr Novák, bývalá hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová nebo starosta Chebu Petr Navrátil. Vyšetřování se týká období od začátku programu do jeho zastavení v roce 2012.

NA ROZSUDEK ČEKÁ I EXPRIMÁTOR MANDÍK

Soudy by měly příští rok rozhodnout v několika velkých kauzách, mimo jiné v případu údajně předražených zakázek Krajské zdravotní, pod kterou spadá pět nemocnic v Ústeckém kraji. I tento případ souvisí s ROP Severozápad, společnost na přístroje za více než 400 milionů korun získala v roce 2008 evropskou dotaci. Obžalobě čelí pět bývalých i současných manažerů společnosti, jejímž jediným akcionářem je Ústecký kraj. Manažeři podle obžaloby způsobili předražováním zakázek škodu kolem 120 milionů korun, vinu už na počátku odmítli.

Očekává se také rozhodnutí soudu v případu bývalého ústeckého primátora Víta Mandíka, který společně s někdejším radním Josefem Macíkem čelí obžalobě za údajně předraženou zakázku na pořádání vítání nových občánků.

Zkomplikovala se stavba továrny Nexen v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Jihokorejský výrobce pneumatik stále nemá platné stavební povolení, a s výstavbou tak začít nemůže. Vydání povolení společnost očekává v polovině příštího roku. Řízení napadl neznámý spolek Tiché Žatecko. Nexen chce v průmyslové zóně u Žatce investovat přes 22 miliard korun, je to třetí největší zahraniční investice v ČR. Počet zaměstnanců má postupně růst až na 1500 lidí.

Mimořádnou pozornost vzbuzuje i po otevření poslední úsek dálnice D8 přes České středohoří. Doprava je na dvoukilometrovém úseku svedena kvůli nestabilitě svahu nad Prackovicemi do jednoho dálničního pruhu. Ředitelství silnic a dálnic uvádí, že opatření je dočasné, trvat by mělo několik týdnů. Policie očekává v souvislosti s otevřením dálnice pokles počtu nehod na silnicích I/30 z Lovosic do Ústí nad Labem a I/8 z Lovosic do Teplic, které dlouhé roky sloužily jako objízdné trasy posledního úseku D8.