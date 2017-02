Ústečtí hokejisté si připadají jako žebráci

Ústí nad Labem - Hokejový klub Slovan Ústí v pondělí oslavil 70. sezonu od svého založení. Velkolepé Utkání hvězd si vychutnaly stovky skalních fanoušků. Dlouhodobě ovšem nadšení nesdílí největší spolumajitel klubu společnost Palírna U Zeleného stromu.

Likérka je rozčarovaná, z toho, že ústečtí zastupitelé nereagovali na její návrh z ledna letošního roku, kdy svůj padesátiprocentní podíl nabídla městu k odkupu za 7,2 milionu korun. Tři miliony chtěla společnost následně utratit u klubu za reklamu. Zastupitelé ale nabídku neprojednali.



NEPOVEDENÝ VTIP

„Všichni přítomní se tvářili, jako by to byl nepovedený vtip," řekl ředitel likérky Pavel Kadlec. Firma teď zvažuje, jestli bude ústecký sport dál podporovat.

S financováním má klub problémy už delší dobu. „V posledních letech si nejen zástupci likérky, ale všichni činovníci hokeje připadají jako žebráci, kteří chodí několikrát ročně prosit na magistrát o peníze," uvedl mluvčí likérky Martin Jonáš.

V lednu zastupitelé do hokejového klubu napumpovali 4,6 milionu korun. Zachránili ho tak od zavření, paradoxně ho tím ale vystavili hrozbě, že schválené dotace vyhodnotí Evropská komise jako porušení evropského limitu veřejné podpory de minimis. V tom případě by klub musel peníze vrátit.

Podle Kadlece jde o řešení jen pro nejbližší tři měsíce. „Jde pouze o zalepení díry a současně o populistický krok některých zastupitelů před blížícími se volbami, kteří pro dotaci také hlasovali," podotkl.

Financování budoucí sezony klubu je zatím ve hvězdách. „Pokud ze strany EU nedojde k výjimce v oblasti sportu, budeme hledat cestu, která bude čistší. Například poskytování dotací klubům formou nadace," navrhl už dříve náměstek primátorky Jiří Madar.

Ředitel Palírny U Zeleného stromu už ale ztrácí trpělivost. „Neustálá jednání o podpoře hokeje městem vedeme se zastupiteli už léta. Ještě na jaře se mluvilo o podpoře 7 milionů korun ročně," připomněl Kadlec.

Mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová jeho slova odmítá. „Informace o sedmimilionové podpoře se nezakládá na pravdě. Ani hokejový klub neměl ve svém rozpočtu vámi uvedenou částku, rozpočet klubu byl nastaven s dotací od města ve výši pěti milionů korun," uvedla Macová.



KOMISE NEDOPORUČUJE

Odkupem podílu se zatím zabývala sportovní komise magistrátu.

„Nabídka zástupců likérky byla jejich okamžitým řešením, bohužel přišla dva dny před zastupitelstvem. S ohledem na jednání zastupitelstva, kde od nové sezony schválili do dozorčí rady klubu zástupce magistrátu, který uvidí do financí hokeje, koupi podílu nedoporučujeme. Na základě toho a jednání valné hromady Slovanu dojde případně k další nabídce, zda by nemělo zájem odkoupit podíl ve Slovanu město," uvedl sportovní manažer Slovanu Vladimír Evan.

Hokejový klub má roční rozpočet mezi 16 až 17 miliony korun. Funguje pod společností s ručením omezeným Hokej Ústí. Vedle likérky v ní má 40 % podíl spolek HC Slovan Ústí. Zbývajících 10 procent vlastní deset fyzických osob.

„Sportu by se mělo pomáhat, protože pokud nebude dospělý sport, tak by se nám mohly začít rozpadat i děti," doplnil Evan.

Ústeckým radním přistála na jednací stůl nabídka na koupi podílu ve středu. "Vzali jsme to na vědomí, o projednání nabídky a určení dalšího postupu musí rozhodnout v dubnu zastupitelé," uvedla primátorka Věra Nechybová.

None