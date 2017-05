Ústí chce koupit dalších 300 kompostérů. Zahrádkáři se na ně těší

Ústí nad Labem - Na dvě stovky klasických kompostérů a stovku „žížalových" vermikompostérů chtějí pro obyvatele města za celkem milion korun pořídit ústečtí radní.

Kompostování. Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

Slibují si od toho snížení podílu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu ukládaném na skládky. Domácí kompostéry a vermikompostéry chce město zájemcům půjčovat na pět let. „Jejich nemovitosti se ale musí nacházet na území města Ústí nad Labem," upřesnil náměstek ústecké primátorky Pavel Dufek.

Majitelé zahrad a rodinných domů už na ně mají zálusk. „Známí si kompostéry pořídili od města před dvěma lety a docela si je chválí. Jestli je bude město rozdávat i letos, určitě o něj požádáme," těší se například Martina Halířová ze Střekova.

Klasický kompostér přijde na zhruba tři tisíce korun, vermikompostér stojí o tisíc korun víc.

ODPAD ROZLOŽÍ ŽÍŽALY V CHYTRÉM ZAŘÍZENÍ

„Vermikompostování je metoda, při které rozklad organického odpadu provádí žížaly. Název pochází z latinského slova vermes, tedy červ nebo žížala. Malý domácí žížalový kompostér je chytré zařízení, které velmi pomáhá při domácím odpadovém hospodaření," upřesnila ústecká mluvčí Romana Macová.

Povinnost řešit biologicky rozložitelné odpady ukládají městům a obcím nové zákony. Přidělování nádob na bioodpad zdarma je jedna z možností. V Ústí lze tento druh odpadu odkládat i ve sběrném dvoře nebo do hnědých nádob na tříděný odpad.

Zbyněk Matys ze společnosti AVE Ústí nad Labem řekl, že domácí kompostéry se jich nijak nedotýkají. „Nedokážu říci, jak moc to sníží objem bioodpadu. Nám je to v podstatě jedno. Z logiky věci by ale pak mělo být méně svozových vaků," podotkl Zbyněk Matys.

POMOHOU DOTACE

Město půjčovalo na pět let tisícovku kompostérů zakoupených z dotace od ministerstva životního prostředí už v roce 2015. Tehdy o ně projevilo zájem víc než tisíc lidí. Ti si je pak mohou po pěti letech nechat.

I v tomto případě chce magistrát podat žádost o dotaci a navázat tak na projekt z roku 2015. Současný projekt pojmenoval Nevyhazuj to, kompostuj. Město Ústí by tak za kompostéry zaplatilo jen 15 procent z celkové potřebné částky.