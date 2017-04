Ústí hledá nové dodavatele silové elektřiny, chce ušetřit

Ústí nad Labem - Úspory v dodávkách elektřiny vysokého a nízkého napětí pro město Ústí, jeho úřady i příspěvkové organizace.

To hledají ústečtí radní, a proto schválili zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky silové elektřiny a zároveň rozhodli o vyhlášení výběrového řízení s cílem dosáhnout co nejvýhodnějších podmínek. Smlouva se současným dodavatelem bude platit do konce roku.