Ústí uzavře ulici před muzeem. Kvůli tramvaji

Ústí nad Labem - Jen přesun poslední ústecké tramvaje z depa v Předlicích do centra by stál desetitisíce.

Před muzeem by své místo mohla najít poslední ústecká tramvaj, která už přes deset let chátrá v předlickém depu dopravního podniku. Pro její záchranu je vedení města ochotné uzavřít padesátimetrovou silnici v centru a mezi muzeem a Smetanovými sady vytvořit pěší zónu.

Přesun tramvaje je jednou z priorit na příští rok. „Je to ještě v plenkách. Vedení města si to představuje přibližně tak, že by uzavřeli pro auta Brněnskou ulici, pokud by policie souhlasila. Vznikl by volný prostor, pěší zóna spojující muzeum a park, kde by mohla tramvaj stát," upřesnila mluvčí magistrátu Romana Macová. Město přitom chtělo tramvaj původně instalovat přímo do Smetanových sadů.

CHTĚJÍ JI OPRAVIT

Uzavření Brněnské ulice bude zřejmě součástí celého komplexu dopravních opatření. „Nemůžeme se tedy vyjádřit pouze k tomuto dílčímu kroku. Policie by posuzovala změnu jako celek," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Nápad má ale už teď své zastánce. „Silnice před muzeem je pro zlost. Jezdí tu spousta aut a chybí přechod. Jezdit se dá přece kolem hotelu o 50 metrů výš. Tramvaje hrály roli v dějinách Ústí a tady by měla důstojné místo," myslí si Ústečan Karel Vobecký.

Vše je ale otázkou peněz. Jen samotný transport tramvaje z Předlic do centra by mohl přijít na desetitisíce. „Pamatuji si první odhady, kolik by stála oprava. Miliony. To bychom sami nezvládli. Po odborné stránce, ani finančně," upozornil ředitel ústeckého dopravního podniku Libor Turek.

Stroj z roku 1960 s označením T2 jezdil po Ústí ještě začátkem 70. let. Když se komunistické vedení rozhodlo k 1. červnu 1974 tramvajovou síť zrušit, sloužil v Liberci. Pak skončil ve šrotu. Tam ho ale objevili obdivovatelé tramvajové dopravy z Ústecka.

Dnes je tramvaj zakrytá plachtou, aby nepodléhala zubu času, ale její stav není nejlepší. Leccos z interiéru shnilo, lak z ní oprýskává a koroze si pochutnává na všech kovových součástkách. „Zasloužila by si důstojné místo nebo alespoň odborně zakonzervovat, abychom o ni nepřišli," varoval Libor Turek.

Mezi nadšence, kteří mají zájem o zrestaurování tramvaje, patří Antonín Hejský. „Super, že o ni má město zájem. Mohu svolat lidi, co by s opravou pomohli. Oslovím svářečskou školu, jestli by nechtěla pomáhat formou praxe. Zatím jsem nic nepodnikal, čekal jsem na stanovisko města," dodal s tím, že by mohla pomoci i žádost o dotaci.