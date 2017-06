Ústí začalo využívat mobilní appku. Ukáže vám čištění ulic

Ústí nad Labem - Další zajímavou aplikaci spustilo město. Už by vám neměli odtáhnout auto kvůli úklidu.

Aplikace inCity.Foto: Deník/Kristián Šujan

Potřebujete jednoduše zjistit, kdy bude blokové čištění ulic, a tím pádem i zákaz parkování? Stačí mrknout do mobilní aplikace inCity, otevřít satelitní mapku města a tam už sami uvidíte. Aplikace nabízí i další možnosti. Má být kompletním, moderním průvodcem děním v Ústí.

„V mapové aplikaci lze vyhledávat dle adres, ulic, případně i parcel. Po přiblížení nad zájmovou ulici se zobrazí její název, termín a čas čištění. Ulice, které aktuálně nečistíme, zůstanou zašedlé," popisuje ústecká mluvčí Romana Macová.

PALEC NAHORU

Aplikaci inCity pro Ústí spustil magistrát začátkem roku. Pomáhá jednoduše naplánovat program návštěvy či získat důležité informace přímo z agendy úřadu, nebo o dopravě a trávení volného času.

Odborníci na IT a mobility, například ústecký specialista Pavel Grunzner, dávají za postupné „překlápění" informací do mobilních zařízení palec nahoru. Zároveň ale dodávají, že podobné vlaštovky mají dost polámaná křídla a přilétají se zpožděním. „Mobilní appky jsou tu už dlouho a města na to v rámci zkvalitňování služeb mohla zareagovat dávno," řekl Grunzner.

Interaktivní mapa, na které se objeví konání kulturní akce a s ním spojená dopravní omezení, možnosti parkování, hotely a památky, má za skvělý nápad. Hlavně pokud by aplikace pracovala s GPS nebo její ruskou obdobou Glonass a dovedla uživatele do zájmové destinace.

„V podstatě cokoliv vymyslíte, by tam šlo vložit. Samozřejmě blokové čištění ulic je o tom, že tam jednou nasypete ulice a pak jen aktualizujete jednou, dvakrát za rok časy, nic to nestojí. Ovšem třeba nehody už předpokládají outsourcing dat, nebo někoho, kdo to bude sledovat, což už stojí peníze. Ale určitě, inCity je dobrý krok kupředu," pokračoval Grunzner.

Městský zastupitel Martin Hausenblas upozornil na to, že město je tak chytré, kolik má dat a informací. Nejen pro občany, ale i pro ty, kdo ho řídí. „Musí vzniknout katalog otevřených dat s propojením na různé zdroje a získávat další prameny," vysvětlil.

Potom prý mohou přijít firmy, které na otevřených datech postaví své produkty. Třeba zrovna žádané mobilní aplikace, jež s informacemi a daty pracují. „Ale nemyslím si, že by katalog měl vytvořit městský Metropolnet, to je spíš servisní firma," řekl Hausenblas.

Podle něj by katalog mohlo vytvořit Inovační centrum Ústeckého kraje, které má kontakty na inovační firmy. „Katalog by měl spíš než na městské bázi fungovat krajsky, aby propojil ostatní informační zdroje," dodal.

Aplikace inCity Najdete tu aktuality, úřední desku, informace o likvidaci odpadu, veřejné toalety, dopravní omezení, kulturu, encyklopedii města, informační centra, zajímavosti ve městě i okolí, ubytování, stravování a další. Lze ji bezplatně stáhnout v Google Play.