V předvolebních průzkumech vede ANO. Polepšila si i KSČM

Ústí nad Labem - Druhé místo by tento měsíc obsadila na Ústecku ČSSD, třetí KSČM.

Ilustrační foto.Foto: Deník

Volby do Poslanecké sněmovny by tento měsíc v kraji vyhrálo hnutí ANO. Získalo by až 29,8 procenta hlasů. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který pro Deník zpracovala společnost SANEP.



„Slyším to sice poprvé, nicméně ve výzkumech mě děsí vždy ta vysoká procenta, jelikož lidé se rozhodnou až v týdnu před volbami. Věřím, že vyhrajeme a překonáme výsledek z roku 2013,“ komentoval krajský předseda ANO Jan Richter.

NÁSLEDUJE LEVICE

Na záda by ovšem hnutí ANO dýchala levice. Tedy sociální demokraté, kteří by skončili s 19,8 procenty druzí. KSČM, s níž by ANO společnou řeč nejspíš hledalo jen ztuha, by byla s 19,4 procenty třetí.



„Kdybychom obhájili třetí místo, bude to samozřejmě úspěch. Ovšem náš cíl je alespoň dosáhnout podobného výsledku jako v krajských volbách a získat tři poslanecká křesla za Ústecký kraj,“ doufá jednička kandidátky KSČM na Ústecku Hana Aulická Jírovcová.

POSÍLILA SPD

Zajímavé pozice ale v průzkumu vybojovala například i SPD Tomia Okamury se 14,9 procenty. Volební jedničku této partaje Terezu Hyťhovou výsledky nadchly. „Myslím, že nám pomohl program, který směřuje k přímé demokracii a snaha prosadit obecné referendum,“ domnívá se.



Jako pátí by se do Sněmovny dostali občanští demokraté se soukromníky s 8,6 procenty. „Určitě uspějeme. Jediným skutečným průzkumem jsou samotné volby. Velký důraz klademe na moderní internetový prostor. Program od nás opisují, myslím, že máme být na co hrdí,“ uvedl krajský lídr ODS Karel Krejza.

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do parlamentu by překročili poprvé v historii i Realisté s 6,9 procenty. „Myslím, že nám pomáhá programs dosažitelnými cíli. Ze zkušeností vím, že lidi nejvíc zajímá bezpečnost. Proto třeba bojujeme za zavedení tříměsíčního vojenského výcviku,“ navrhl Jiří Hynek, který vede Realisty na Ústecku.

Za nimi by se do Sněmovny dostala i TOP 09 s 6,8 procenty hlasů. Naopak křesťanským demokratům s lidovci by místo na poslanecké lavici uniklo o jedinou desetinu procenta. „Důležité jsou samotné volby. Nabízíme konzervativní program, založený na zodpovědnosti a tradičních hodnotách,“ poznamenal volební lídr KDU-ČSL v kraji Michal Pehr.

Na volebních vlnách by „kořist“ ve sněmovně netrhli ani Piráti. Získali by 3,9 procenta. Na chvostu jsou podle průzkumu pod třemi procenty Svobodní, Zelení, SPO, ale i Starostové a Nezávislí (STAN) a další politické strany.



Čísla představují volební potenciál stran a hnutí, které příští měsíc vyrazí do parlamentních voleb. Co do rozhodnutých voličů jsou výsledky daleko horší. Pětiprocentní hranici by podle nich překročily jen ANO, KSČM, ČSSD a kromě nich už jen koalice ODS a Soukromníků, která stanula na pátém místě.

SCÉNÁŘE SE RŮZNÍ

Všem ostatním politickým harcovníkům by tento měsíc volební fortuna nepřála. Procenta rozhodnutých voličů od Realistů začínají na 3,7 procentech a padají strmě dolů.



Povolební scénáře by pak podle průzkumu mohly být různé. Od podobné vládní spolupráce ANO a ČSSD s menší stranou jako doposud. Případně by mohla ČSSD odložit ostych ze spolupráce s komunisty a za podpory SPD sestavit vládní koalici s pohodlnou nadpoloviční většinou.