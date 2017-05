V Ústí je nedostatek hrobů. Lidé je nabízí i na internetu

Ústí nad Labem - Hřbitovy v Ústí i v okolních obcích jsou přeplněné. Podle správců pohřebišť chybí až stovky hrobových míst. Každý volný hrob se tak stává žádaným artiklem a zároveň lukrativním zbožím pro prodejce.

Někteří nabízejí volná místa po svých příbuzných i na internetu. Cena za rodinný pomník se pak může vyšplhat až na 20 tisíc korun.

Po nutnosti koncepce v otázce pohřbívání v Ústí volá i Jiří Šauer z ústecké Pohřební služby Harmonie. „Nový hřbitov by se stavět nemusel, stačilo by zpracovat koncepci a rozšířit stávající pozemky u hřbitovů. Bylo by dobré, aby se tím město začalo zabývat, protože stav je akutní a není kde pohřbívat," říká Šauer.

Nedávno dala na internet inzerát například Christine Tesařová. Pomáhá babičce svého přítele prodat rodinný pomník na 6 uren v obvodu Střekov. Součástí inzerátu je také přenechání hrobového místa, které má babička v pronájmu.

„Uloženého tam má manžela, dceru i rodiče manžela. Před smrtí ji manžel požádal, aby je nechala rozsypat na místě, kde to měli všichni rádi. Chce mu jeho přání splnit," vysvětluje Tesařová důvod prodeje. Cenu zatím dala dohodou, představovala by si ale částku kolem 12 tisíc korun.

„Paní na správě hřbitova mi řekla, že se běžně použitý pomník i s místem prodává okolo 20 tisíc a výš," dodává Tesařová, která tím chce babičce finančně přilepšit. Těsně před prodejem by prý urny vyndaly a pomník umyly.

HROB NELZE PŘEVÉST

Ovšem právě postup, kdy nájemníci prodávají pomníky dalším osobám a spolu s tím jim přenechávají hrobová místa, odmítá Václav Šebek ze Správy hřbitova v Trmicích. „Nájemní smlouvy na hřbitově v Trmicích nedovolují, aby někdo svůj hrob bez vědomí hřbitovní správy převáděl. Pomník, tedy hrobové příslušenství, je vaše. Ale hrobové místo máte v nájmu. Pokud o hrob už někdo nemá zájem, tak ho může vypovědět a hřbitov mu vrátí peníze za předplacený nájem," reaguje Šebek.

Podobné inzeráty jsou rozvěšené i po trmickém hřbitově. „Z naší strany podobný převod neakceptujeme. Jde o krok, který není legální a nemá žádnou platnost," říká Šebek.

Po zveřejnění inzerátu na internetu se na hlavu Christine Tesařové sneslo několik negativních komentářů. Některým přijde prodávání pomníků neetické. „Opravdu si lidé myslí, že mají všude místa za pár korun? Nevidím v tom nic špatného, na hřbitovech už nejsou pomalu žádná místa a okénka jsou drahá," říká Tesařová. A opravdu.

Nedostatek hrobů trápí celé Ústí Církvice, Krásné Březno, Mojžíř, Skorotice, Svádov i Vaňov. Nejhorší situace je pak dle vyjádření Miroslava Harciníka, ředitele ústeckých městských služeb, na Střekově. Pronájem se tady platí ročně s možností maximálně 5 let dopředu. Hrob o rozměrech 120x240 cm vyjde na 43 korun ročně, dětský hrob na 14 korun ročně.

NĚKTEŘÍ NEPLATÍ NÁJEMNÉ

„Teoreticky vzato jsou všechny hroby pronajaté a žádné volné nejsou. Mezi pronajatými je ale dost takových, kde se za nájemné neplatí. Někdy svévolně, někdy například proto, že rodina se odstěhovala z města," říká Harciník.

Městské služby proto připravují k rukám radních města materiál obsahující postup, podle kterého by se hroby po neplatičích mohly po skončení zákonné tzv. tlecí doby vrátit do koloběhu a nabídnout je novým nájemcům. Na střekovském hřbitově je taktéž celá řada hrobů po původních obyvatelích, kteří byli odsunuti.

„Tyto hroby se neruší a nepronajímají," podotýká starostka Střekova Eva Outlá.