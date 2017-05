V Ústí se narodil Donatelo Versace Stojka. Maminka se inspirovala Želvou Ninja

Ústí nad Labem - Sandra Stojková se rozhodla dát svému synovi v česku hodně netradiční jméno. Smíchala známého sochaře a návrháře.

V ústecké porodnici se narodilo miminko se jménem Donatelo Versace Stojka. Foto: Vilém Maruš

Miminko se vskutku originálním jménem se narodilo v ústecké porodnici ve středu 3. května v 7:48 hodin ráno mamince Sandře Stojkové. Malý Donatelo Versace Stojka, jak se chlapec jmenuje, je podle dostupných informací teprve druhý nositel tohoto jména v České republice a příjmení Versace má údajně jako jediný.

Jméno Donatello proslavil hlavně věhlasný florentský sochař a umělec z rané renesance, jenž je považován za jednoho ze zakladatelů sochařského portrétu (15. století).



„Toto jméno se zalíbilo staršímu synovi, byl to jeho nápad. Inspiraci prý našel v seriálu Želvy Ninja," vysvětlila pyšná maminka Sandra Stojková z Chabařovic, proč dala svému synovi toto jméno. Čtyři hlavní želví hrdinové měli jména právě po renesančních umělcích – kromě Donatella, to ještě byl Michelangelo, Raphael a Leonardo.



Čerstvě narozený ústecký Donatelo dostal ještě k příjmení Stojka jedno příjmení – Versace. „To se mi prostě jen líbilo, tak má můj syn hned dvě příjmení," usmála se maminka.



Příjmení Versace proslavil zase italský módní návrhář Gianni. Jeho sestra a současná hlavní návrhářka firmy nese podobné jméno jako ústecký Stojka - Donatella Versace.



„Jestli mám obavu, že by se mohl můj syn stát kvůli jménu terčem posměchu? Ne! Ani žádných narážek se nebojíme," dodala Sandra Stojková.

Autor: Vilém Maruš