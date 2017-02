Válka sousedů z Kojetic paralyzovala jednání zastupitelstva

Střekov – Vyhrocené zasedání zastupitelstva zažili ve čtvrtek na Střekově. Na průběh jednání kvůli dvěma znesvářeným skupinám sousedů z Kojetic musela dokonce dohlížet i městská policie.Rozbuškou se stal bod programu o zřízení osadního výboru.

Na jednací stůl zastupitelům totiž přišly hned dvě žádosti občanů z Kojetic. Jde o dva tábory sousedů, kteří mezi sebou dlouhodobě vedou válku o obrubník u lípy v centru Kojeticích. Více čtěte zde: Lípa vyvolala válku sousedů v Kojeticích

STALI JSME SE TRNEM V OKU

„Autobusy každý den skoro srazí jedno dvě děti. Obrubník sužuje vozovku a nedá se tam projít," sdělila během zasedání Jana Matějková z prvního sousedského uskupení.

Druhá strana má však jiný názor.

„Stali jsme se trnem v oku těchto lidí. Chtějí zmiňovaný obrubník zrušit, zabraňuje totiž parkování aut pod lípou. Proto zřejmě zakládají i osadní výbor. My dokážeme být aktivní i bez osadního výboru," reagovala Zdeňka Mottlová.

Hádky a vzájemné osočování trvalo téměř hodinu. Každá ze znepřátelených stran požadovala posvěcení svého vlastního osadního výboru. Schválení dle zákona o obcích podléhá zastupitelstvu. Osadní výbor je pak oprávněný například předkládat zastupitelstvu návrhy týkající se rozvoje části obce a jejího rozpočtu. Navíc pokud předseda výboru na jednání zastupitelstva kdykoli požádá o slovo, musí ho dostat.

NENECHALI NA SOBĚ NIT SUCHOU

Před samotným hlasováním ovšem na sobě ani jeden ze sousedských táborů nenechal nit suchou.

„Oslovovala jsem je, ať jdou do přípravného výboru s námi, odmítli to. My je chceme začlenit, chceme najít společnou řeč. Za námi stojí devadesát procent lidí z vesnice," uvedla směrem k zastupitelům Matějková.

„Plno lidí z tohoto přípravného výboru nám přímo do očí řeklo, že třicet let se v Kojeticích nic nedělo, a byli by rádi, aby to takhle zůstalo. Proto jsme tam nevstoupili, s těmito lidmi Kojetice na úroveň 21. století nedostaneme," odpověděl Martin Mottl. O osadním výboru čtěte také: Osadní výbor chtějí lidé z Kojetic prosadit

ZASTUPITELÉ SEDÍ JAKO PECKY

Od konfrontace nezůstali ušetřeni ani samotní zastupitelé. „Vy jste tak vytížené zastupitelstvo, že se pod vámi prohýbají židle. Nedokážete se tady domluvit. Já vám tady najmenuji radu a starostu a zítra můžete začít," narážela na politicky rozpadlý Střekov Matějková, jež v emotivním projevu vestoje připomněla, že zastupitelé jí žádost o zřízení osadního výboru už jednou vloni v prosinci smetli ze stolu. Rovněž uvedla, že střekovští zastupitelé údajně nic nedělají a jen sedí jako pecky.

„Začínají tady padat dost velké urážky na zastupitele. Byli jsme zvoleni obyvateli, proto tady sedíme," reagoval zastupitel Stanislav Dunaj. „Sedíte jak pecky," znovu zopakovala Matějková. „Paní Matějková, vy taky sedíte jako pecka!" podotkl Dunaj.

„Já ne, já stojím," nenechala se odbýt Matějková, která se obula i do ústeckých médií. „To všechno udělal tisk! Napsal to tady ten Kristián!" ukázala prstem na přítomného novináře a jeho dřívější články o sousedských vztazích v Kojeticích.

Neustálou výměnu názorů sousedských táborů nakonec utnuli zastupitelé. „Spěje to k tomu, že uděláme ring a pustíme je na sebe. Ať se v Kojeticích dohodnou, udělají anketu a navrhnou kandidáty. Následně se sestaví kandidátka a lidé zakroužkují třeba pět občanů z Kojetic. Na základě této volby budeme hlasovat o tom, zda v Kojeticích bude či nebude jeden osadní výbor," dodal Dunaj a ostatní zastupitelé jeho návrh podpořili. Pravidla pro vznik osadních výborů má tak do 30. března 2017 zpracovat nový tajemník Střekova Jan Prokop.

V Kojeticích se také stalo: Starousedlík bojuje s úřady motorovou pilou