Vandalové si na Střekově „značkovali“ své území. V Ústí řádí gang sprejerů

Střekov - Rohový dům naproti okresnímu soudu na Střekově vypadá jinak než obvykle. Fasádu mu o víkendu „poupravil" gang sprejerů, který brázdí ulice střekovského obvodu.

Jde o tagování, takzvaný boombing. Sprejer si tak značkami označuje své teritorium. Případem se už zabývají střekovští policisté.

„Dosud neznámý vandal posprejoval pravděpodobně podél cesty, kterou šel, několik objektů. Způsobenou škodu jsme ještě nevyčíslili, po pachateli intenzivně pátráme," sdělila ústecká policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že sprejer se za své řádění může dočkat nemalého postihu.

„Pachateli hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty," doplnila.



NA SOUKROMÝ DŮM NE

Podle obyvatel nemusí jít pouze o jednoho člověka, sprejerské značky může mít na svědomí celý gang. Známý ústecký sprejer, graffiti writter a propagátor umění na ulici Tomáš Sake Jelínek říká, že velké podpisy na fasády domu zvládnou tři lidé během dvou nocí.

„Stačí jim k tomu pár sprejů tak za tisíc korun, oproti tomu nastříkat nějaký pěkný graffit na vlak může stát dvakrát tolik. Podpisy jsou komunikační graffiti cestou, na které jsem vyrostl. Je to jednoduché, ale patří to na místa kolem tratí a vlaků, kde to nikomu nevadí, určitě ne na soukromý dům či památky. Také by se přeci člověku nelíbilo, kdyby mu někdo počmáral auto," řekl Sake. Sprejování se už prý příliš nevěnuje. Více o Tomáši Sake Jelínkovi: 100 problémů - 100 příležitostí: Dostaňme do šedých ulic umění

„Mám stroj na tisk reklamních plachet, ale když někdo chce, tak maluji i fasády. Ale je to dražší, málokdo za to ty peníze hodlá dát. Jinak pracuji s kamarádkou a se studenty ze zdejší univerzity na nejrůznějších projektech," podotkl známý sprejer. Rozšíření sprejerství v Ústí si v poslední době nevšiml. V hlavě má však on sám stále plno nápadů se sprejerským řemeslem spojených.

„Nedávno jsem jel na Střekově směrem z Kamenného Vrchu, kde je asi metrová stěna. Přemýšlel jsem, že po konzultaci s vedením obvodu by se na ní dalo něco tvořit," doplnil.

Větší problémy se sprejery nemají v sousedních Teplicích. Už od roku 1994 s nimi vedení města spolupracuje a přiděluje jim legální plochy k tvorbě graffiti. Čtěte více: Teplice v roce 1994 udělaly geniální tah