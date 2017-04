FOTO: Tradice žije, ve velkopátečním procesí na Mariánku šly desítky lidí

Ústí nad Labem - Křížová cesta připomněla, že je to 11 let, co začala církev spolu s městem Ústí usilovat o obnovu kaple na Mariánské skále.

Na 160 lidí, dospělých i dětí, využilo pěkného počasí a vydalo se o Velikonocích na Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu. Cesta vedla od chrámu Nanebevzetí Panny Marie, věřící v čele s arciděkanem Miroslavem Šimáčkem zpívali, hrála hudba. Každé zastavení nabídlo ponaučení. Konečně je Velký pátek státním svátkem „Dnešek je středobod naší kultury, připomínáme si drama, které se odehrálo zhruba před dvěma tisíci lety díky muži, kvůli kterému tento letopočet takto počítáme. Jsem ráda, že je státní svátek, velký a důležitý. A že i ostatní lidé mají šanci tento den slavit," říká Dita Králová z Tisé. Pouť na Mariánskou skálu současně připomněla kapli, která tady čeká na obnovu. „Na Velký pátek si připomínáme ukřižování, jdeme na horu a budeme doufat, že se kaple jednou obnoví. To je náš cíl. A že je to i pěkná procházka se psem, je spíš vedlejší. Hlavní je, abychom se zúčastnili setkání," myslí si Martin Beneš ze Všebořic. ČTĚTE TAKÉ: En.dru: Když někdo udělá chybu, ostatní mu hned pomohou Základní kámen k obnově kaple na Mariánské skále posvětil v roce 2006 tehdejší litoměřický biskup Pavel Posát. „Přítomen byl primátor města Petr Gandalovič. Kaple vznikla v roce 1690 a zanikla v roce 1976. Pokud by vyrostla znovu, mohla by se stát symbolem duchovní obnovy, kterou tento kraj tolik potřebuje," pronesl arciděkan Miroslav Šimáček. Byla by kaple centrem vandalů? Ne pro všechny, kteří se pouti zúčastnili, je ale kaple důležitá. „O kapli ani tolik nestojím, mám strach, že by nebyla tolik hlídaná a byla by centrem vandalů," tvrdí Magdalena Štorchová z Vaňova. „Dnešní den je dost důležitý, Ústí potřebuje i duchovní rozměr. Pomodlit se jednou za rok je pro vzkvétající město potřeba. Že se dnes ta skála jmenuje Mariánská a že kostel nespadl ve válce ani teď, i když je tolik obestavěný, to je pro mě důležité," dodává Magdalena Štorchová.

Autor: Radek Strnad