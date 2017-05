Věřím, že v září začneme stavět, říká rektor UJEP Martin Balej

Ústí nad Labem /ROZHOVOR/ - Ústecká univerzita uspěla v tvrdé konkurenci žádostí o evropské peníze a získala pro následujících 5 let celkem 842 milionů korun. Rektor UJEP Martin Balej si nejvíc cení toho, že prošly i výzkumně zaměřené studijní programy.

„Uspělo nám celkem osm projektů a samotný celkový objem dotací je přibližně dvakrát větší, než je roční rozpočet naší univerzity," říká Martin Balej s tím, že univerzita také připravuje stavbu Centra přírodovědných a technických oborů, které má vyrůst na místě bývalé porodnice v kampusu na Klíši.

Současný skandál s čerpáním dotací na ministerstvu školství, kvůli kterému odstoupila i samotná ministryně, podle rektora čerpání peněz pro univerzitu neovlivní.

Na co všechno plánuje univerzita získané peníze využít?

Největší část je na laboratorní a přístrojové vybavení Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), což považujeme za důležité, protože jinak bychom se stěhovali do nové budovy se starými přístroji. Částka 550 milionů korun z ministerstva školství na CPTO je totiž pouze na vše související se stavbou.

Jednou z největších plánovaných investic bude právě stavba obří budovy CPTO na místě bývalé porodnice v kampusu na Klíši. V jaké fázi stavba je a kdy položíte základní kámen?

Zcela jistě to bude nejnáročnější investice v historii univerzity. V tuto chvíli ministerstvo školství posuzuje zadávací dokumentaci a vše potřebné k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Vše jde podle harmonogramu a doufáme, že staveniště budeme předávat v září letošního roku. Kolaudace je plánována na rok 2019.

Jsme svědky automobilové revoluce, kdy není výjimkou, že rodina má dvě i více aut. Kolem kampusu je mnohdy problém s parkováním. Plánuje univerzita získané peníze vložit i do tohoto palčivého problému a vybudovat například nová parkovací místa?

Možná to málo zdůrazňujeme, ale výstavba budovy CPTO počítá s vybudováním zcela nových parkovacích míst. Bude jich 230.

Kam poputuje další část získaných peněz?

Další část investic poputuje na rekonstrukce, například sportovní haly pedagogické fakulty, a za velmi zajímavou a přínosnou považuji investici do areálu Botanického parku a skleníků katedry biologie Za Válcovnou. Peníze se budeme snažit nasměrovat k akceleraci vědecké činnosti univerzity, tedy na podporu a rozvoj lidských zdrojů, včetně internacionalizace univerzity, inovace studijních programů a zkvalitnění procesů na univerzitě.

Je nějaký projekt, kterého si osobně vážíte a ceníte nejvíce?

Nejvíce si cením úspěchu projektů ve výzvě na výzkumně zaměřené studijní programy, které sice patří k těm s nejmenší dotací, ale jsou z mého pohledu důležité pro strategický rozvoj univerzity.

Čeho se týkají?

První projekt je zaměřený na doktorské obory pedagogické fakulty společně s doktorským oborem fakulty sociálně ekonomické a druhý na společný projekt přírodovědecké fakulty s fakultou životního prostředí. Projekty tak navazují na interně stanovené mezifakultní doktorské školy, a rýsují se tak i hlavní výzkumné směry naší univerzity.

Jak se miliony na univerzitu dostanou? Znamená to, že v den kladného výsledku dorazilo na účet univerzity 842 milionů? Nebo kde momentálně peníze jsou?

Peníze budou na univerzitu přicházet postupně dle schváleného harmonogramu projektů a rozpočtů, v závislosti na plnění aktivit jednotlivých projektů.

Jak velký úspěch je pro UJEP získání evropských dotací v porovnání s ostatními soukromými a veřejnými školami?

V objemu získaných prostředků jsme obsadili 6. místo za Univerzitou Karlovou, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Palackého, ČVUT a Českou zemědělskou univerzitou. Uspělo nám osm projektů a celkový objem dotací je přibližně dvakrát větší, než je roční rozpočet naší univerzity. V takové míře univerzita nikdy v historii nebyla tak úspěšná. Všichni to vnímáme jen jako první krok k akceleraci rozvoje univerzity.

Jak náročná je příprava takových projektů?

Příprava projektů spadla do letních měsíců loňského roku, kdy si akademičtí pracovníci vybírají svoji dovolenou. Kromě managementu univerzity a fakult byla do jejich přípravy zapojena všechna oddělení rektorátu (ekonomické, investiční, poradenské centrum a mnohá další). Ovšem hlavně musím dodat, že bez akademických pracovníků na fakultách by samotný rektorát projekty nikdy napsat nemohl.

Kolik lidí se zapojilo?

Odhaduji, že to bylo určitě více než sto pracovníků univerzity. Vážíme si tohoto úspěchu o to více, že jsme vše připravili vlastními silami a nečerpali jsme peníze na externí služby, jak to některé instituce v těchto případech dělají.

Nemůže se stát, že se nestihnou všechny peníze během pěti let vyčerpat a UJEP je tak bude muset vrátit?

Získání projektů beru jako první krok, na který ale musí velmi rychle navazovat kroky další. Nyní procházíme fází reakcí na krácení v projektech, které provedla hodnotící komise, dále stanovení konkrétního personálního obsazení všech pozic v projektech a stanovení jasného harmonogramu investičních akcí výstavby a rekonstrukce objektů, nákupy přístrojového vybavení. Musíme vše dobře sladit, abychom nemuseli vracet ani korunu.

A co současná vládní krize či skandál s čerpáním dotací na ministerstvu školství, kvůli kterému odstoupila i samotná ministryně školství Kateřina Valachová. Nemůžou tyto kauzy ovlivnit či dokonce zastavit čerpání peněz z EU?

Pokud vím, tak v případě aktuální kauzy na ministerstvu školství šlo o čerpání národních zdrojů na podporu sportu, nikoliv o evropské projekty. V našem případě jde o projekty z evropských fondů, kde byl obvyklý dvoukolový hodnotící proces, kde v prvním kole hodnotitelé bodově hodnotili projekty anonymně, a v dalším kole došlo ke krácení ze strany hodnotící komise, která posuzovala vysokou školu a její projekty jako celek.

Kdo bude kontrolovat účelné čerpání evropských financí?

Čekají nás kontroly z mnoha stran, v první instanci z ministerstva školství, dále ze strany národních i evropských kontrolních orgánů včetně Národního kontrolního úřadu či Evropské komise. Budeme se snažit obstát stejně jako v minulém programovacím období, kde vzniklo minimální množství neuznatelných výdajů nebo sankcí.

UJEP získala peníze z EU, má tedy dobré mezinárodní vztahy, anebo v otázce úspěchu na poli evropských fondů hraje roli i spolupráce s městem, případně s Ústeckým krajem?

Vše je nutné dobře sladit a koordinovat. V investičních prostředcích rozhodně nechci jít cestou expanze a kvantity, to znamená, že nechci bezmyšlenkovitě stavět další a další budovy. Naopak, chceme vylepšovat infrastrukturu stávající, a to i v případě inovace laboratoří a přístrojů. Za nejdůležitější ovšem považuji využití těchto peněz do lidských zdrojů, a to včetně internacionalizace našeho akademického sboru. K tomu všemu synergicky přispívá i aktuálně velmi akcelerovaná spolupráce jak s Ústeckým krajem, tak s městem Ústí nad Labem.