Víkend slibuje tropické počasí. Voda láká do své náruče

Ústecko – Letní teploty budou o víkendu lákat k vodě. Ústecko nabídne hned několik koupališť k návštěvě, ať už umělých, nebo přírodních.

Jezero Milada začali vyhledávat milovníci přírodního koupání.Foto: ČTK/Ondřej Hájek

„Očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně polojasno. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 18 až 21 stupňů," předpovídá sobotní počasí Martin Hynčica z ústeckého pracoviště hydrometeorologického ústavu na ústeckém Kočkově.

Letní sezóna na koupališti v Brné začala minulý týden v pondělí. Koupaliště nabízí tři bazény a brouzdaliště pro děti, tobogán, šatny, občerstvení, beach volejbal. „Nechali jsme namalovat parkovací stání a odstranili náletové dřeviny na parkovišti. Osvědčilo se nám rodinné vstupné několika typů a od 16 hodin zlevněné vstupné," uvedl ředitel Městských služeb Miroslav Harciník.

POVRLY A CHABAŘOVICE HLÁSÍ ZAVŘENO

Zároveň upozornil, že na léto plánují, nejspíše na červenec, měsíční odstávku plavecké haly na Klíši. „Tři týdny na velkou údržbu nestačí, loni jsme nestíhali," poznamenal ředitel Harciník.

Koupaliště v Povrlech bude mít zavřeno. „Po rekonstrukci budeme sedm dní napouštět bazén, pak musí přijít hygienici na kontrolu. Chtěli bychom to mít hotové během čtrnácti dnů," upřesnil starosta Petr Hadraba.

Otevřené tento víkend nebude ani přírodní koupaliště v Chabařovicích. „Byli tu hygienici, odebrali vzorky. Příští víkend ale už chceme mít otevřeno," dodal Jiří Záhořík, který má rybník na starosti.

VstupnéBrná: dospělí 80 Kč, děti nad 120 cm do 18 let, možnost zvýhodněného rodinného vstupného od 160 do 200 Kč. Povrly: (zatím zavřeno) 50 Kč, děti 30 Kč, do tří let zdarma. Milada: zdarma. Chabařovice: (tento víkend zavřeno) 20 Kč celodenní vstupné. Chlumec – Varvažov: zdarma, některé doprovodné služby zpoplatněny.