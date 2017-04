Vize Ústí: Smart city a super D8

Ústí nad Labem - Krajské město už nechce být známé jako špinavé a smradlavé. Snaží se vsadit na moderní technologie.

Ve švýcarském městě Sion už dva minibusy testují.Foto: pcrevue.sk

Auta bez řidičů, ultrarychlý přenos dat po celém městě, ale i dálnice D8 vybavená supermoderními technologiemi. Přesně takhle by to za pár let mohlo vypadat v krajském městě.

Na vizi Ústí jako chytré metropole se tento týden shodli zástupci města, kraje, státu i špičkových firem na společné schůzce.

VŠE EKOLOGICKY ŠETRNÉ

Koncept tzv. smart city je známý z celého světa. Jde o využití informačních a komunikačních technologií pro inteligentnější dopravu, moderní zásobováním, ale například i osvětlení či vytápění budov ve městě. Vše v režii zcela šetrné k životnímu prostředí.

„Nejdříve vytvoříme podmínky pro to, aby ve městě mohlo probíhat testování autonomních vozidel," řekla primátorka Věra Nechybová.

Podle hlavního iniciátora, zastupitele a podnikatele Martina Hausenblase, jde o otázku blízké budoucnosti. „Musí se zřídit zóna zvláštního určení, která umožní vyvíjení a testování autonomních vozidel v běžném provozu za dodržení bezpečnosti. Chceme, aby Ústí bylo prvním městem v Česku, dávám tomu tak rok," podotkl.

Záměr podpory testování autonomních aut přímo v Ústí je součástí akčního plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje, který bude vláda projednávat v červnu letošního roku.

POMOC OD VLÁDY

Jak upřesnil ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje (ICUK) Tomáš Siviček, momentálně běží první část projektu spolupráce ústecké univerzity, ČVUT a společností Valeo na zpracování dat pro vývoj autonomního řízení.

„Asi dvě stovky studentů spolupracují na vývoji softwaru pro chytrá auta. Zpracovávají data, která jsou sesbíraná z reálného provozu a převádí je do počítačové řeči," uvedl Siviček.

Gabriela Nekolová, zástupkyně Úřadu vládního zmocněnce pro zmíněné kraje naznačila, že od vlády bude v červnu požadovat nejen morální, ale i finanční a systémovou podporu.

„V rámci České republiky se také uvažuje o výstavbě testovacího polygonu v režii státu právě pro autonomní a automatizované vozy. Chtěli bychom, aby takový polygon vznikl v kraji například na některém z rekultivovaném území po těžbě," prozradila Nekolová.

TESTOVÁNÍ NA DÁLNICI

Vedle městské testovací zóny a testování v polygonu je dle Nekolové též velkou výzvou testování na dálnici D8. „Je potřeba vybudovat senzory a vytvořit na dálnici větší rádius pokrytí, z něhož se bude sbírat větší objem dat. Tedy záměr udělat chytrou dálnici," doplnila.

Kdy přesně ale konkrétní kroky začnou, kolik budou stát a v jakém roce začnou ústecké ulice brázdit auta bez řidiče, zatím nejde dle slov ředitele společnosti Valeo Gábora Ifflanda předpovědět.

„Je to hudba budoucnosti, musí proběhnout legislativní proces. Přestože spolupráce s univerzitou probíhá intenzivně, ještě nejsme ve vývojové fázi," reagoval již dříve Iffland.

V projektu se hojně skloňuje rovněž jméno americké automobilky Tesla Motors. Společnost má údajně v hledáčku území bývalé tlakové plynárny u Chlumce, kde hodlá postavit gigatovárnu na výrobu baterií a elektromobilů.

„Czech Invest tuto myšlenku vítá, jsou připraveni podporovat jakékoli investory, kteří se vydávají tímto směrem," zmínila primátorka. Další setkání v otázce Ústí jako smart city je naplánované na červen, kdy se v Ústí koná Podnikatelské forum.