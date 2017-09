Vláda nařídila zvýšit platy ve státní správě. Platí to města

Ústí nad Labem – Magistrát musel nečekaně rozbít prasátko. Navýšení platů totiž přijde ústeckou pokladnu na miliony korun.

Magistrát města Ústí nad Labem.

Zaměstnanci města si mohou vesele pískat. Dostanou přidáno. Ne práce, ale peněz. Kdo si však nepíská, je ústecké vedení. Zvednout platy totiž nařídila vláda, avšak neřekla, kde na to vzít, a neposlala ani haléř.



Ústeckým radním proto nezbylo než „rozbít prasátko“ a vybrat úspory. Letos půjde o zhruba 8,5 milionu korun, příští rok o 16 až 17 milionů. Radní museli poskytnout příspěvek na provoz také městským příspěvkovým organizacím, přičemž peníze mají pokrýt právě navýšení mezd. „S každou organizací radní řešili výši příspěvku individuálně,“ přiblížila městská mluvčí Romana Macová.

Celkem město posílá příspěvkovým organizacím na zvýšení mzdových tarifů v prvním kole 4,31 milionu korun.

„To ale představuje pouze malou část peněz, které na to musíme neplánovaně z rozpočtu města vyčlenit. V dalším kole bude na řadě navýšení také pro domovy seniorů,“ poznamenal náměstek ústecké primátorky Jiří Madar.



V souvislosti s tím magistrát čeká, kolik peněz pošle domovům seniorů Ústecký kraj.

Ačkoli částky, které město pošle svým příspěvkovým organizacím, jdou do milionů, zas tak citelné zlepšení platových podmínek nepředstavují. Například jeden milion korun, který obdržely Městské služby, mají pokrýt druhé pololetí tohoto roku.

„To činí v průměru na jednoho zaměstnance částku 1424 korun měsíčně povinných odvodů,“ přiblížila pověřená ředitelka ústeckých Městských služeb Martina Žirovnická.

Zvýšení platu činí deset procent. U každého je konečná suma jiná, záleží na tabulkové platové třídě. Například v ústeckém muzeu si přes 20 tisíc korun vydělá jen málokdo.

Přesto lze říci, že zvýšení platů městské zaměstnance potěšilo. „Rozhodně je to lepší než rezavým drátem do oka. Když si to vezmete, tak důchodci si při navyšování důchodu polepšili reálně o stokoruny,“ myslí si jeden z městských řemeslníků, který chtěl raději zůstat v anonymitě.



Nejen v Ústí, ale i v Teplicích přijde zvýšení platů podle zdejšího primátora Jaroslava Kubery na miliony korun.



„Vláda už to udělala jednou a zase v listopadu. Tedy v době, kdy s tím nikdo nepočítal. Je to takový předvolební dárek, úplatek pro voliče. Naštěstí si na to nemusíme brát úvěr,“ poznamenal Kubera.

Platy městských zaměstnanců V prvním kole Ústí poslalo peníze na mzdy: Jesle města Ústí 200 tisíc Kč. Muzeum města Ústí 270 tisíc Kč. Kulturní středisko města Ústí 870 tisíc Kč. Činoherní studio města Ústí 670 tisíc Kč. Zoologická zahrada 1 milion Kč. Městské služby 1 milion Kč. Pečovatelská služba Ústí 300 tisíc Kč.