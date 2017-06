Vrátní na kolejích si zatím oddechli. Ještě je nepropustí

Ústí nad Labem - Akademický senát pozdržel platnost výpovědí do další porady.

Vrátným vysokoškolských kolejí bliklo světélko naděje. Nemuseli by totiž na konci měsíce přijít o práci. Celkem 26 z 28 členů akademického senátu totiž odhlasovalo, že výpovědi ještě projedná, a tím jejich platnost pozastavilo.

„V tuto chvíli je míč na straně rektora Martina Baleje a ředitele Správy kolejí a menz Tomáše Krause. Koleje jsou prodělečné dlouho, ale mělo by se to nejspíš konečně začít řešit celouniverzitně a nenechávat to jen na vedení kolejí," komentovala jednání senátu předsedkyně kolejní rady UJEP Monika Ryšlinková.

SEPSALI PETICI

O ukončení pracovní smlouvy s osmi „kolejbábami" a „kolejdědky" rozhodl z ekonomických důvodů před zhruba měsícem ředitel Správy kolejí a menz (SKM UJEP) Tomáš Kraus. Na rozhodnutí akademického senátu nechtěl reagovat. „Já se k tomu nebudu vyjadřovat. Obraťte se prosím na mluvčí univerzity," odmítl Tomáš Kraus.

Vrátní měli původně jít do práce naposledy 30. června. Finanční úspora by podle Krausových slov dosáhla 600 až 800 tisíc korun ročně. Povinnosti vrátných by od července převzala společnost, jež zaměstnává lidi se zdravotním postižením a už pro ústeckou univerzitu pracuje.

Jenže Krausovo rozhodnutí mezi studenty vyvolalo nevoli, dokonce kvůli tomu sepsali petici. Do úerního poledne ji podepsalo 302 lidí.

„Samozřejmě, že jsme za rozhodnutí senátorů rádi. Trošku se nám ulevilo. Nikdo nechce přijít o práci. I když jsem slyšela, že to není konec," řekla vrátná Romana Sochaničová.

DOSPĚLI KE KOMPROMISU

Rektor univerzity Martin Balej uvedl, že proti sobě stála zákonná povinnost postarat se, aby hospodaření kolejí přestalo být dlouhodobě ztrátové, a odpovědné chování instituce, jakou univerzita je.

„Jsem velmi rád, že jsme nakonec společně dospěli ke kompromisu, kdy studenti, Kolejní rada a akademický senát jsou ochotní hledat s ředitelem SKM úsporná řešení a další možnosti k navýšení příjmů kolejí," uvedl rektor Balej.

Zároveň prý bude požadovat, aby změny v zajištění služby vrátných přišly postupně. Tento postup studenti vítají víc než radikální výměnu. „Čekáme pozvánku na další jednání, kde se budeme všichni společně snažit najít alternativní ekonomické řešení, které by nahradilo to původní. Tedy výpověď vrátným," dodala předsedkyně Ryšlinková.