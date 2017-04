Vždycky chtěl být hasič, snil o stejnokroji

Ústí nad Labem - Tomáš Sobecký odlétá do Los Angeles společně s několika kolegy, aby se poprvé zúčastnil Světových Policejních a hasičských her 2017.

Hasič Tomáš Sobecký.Foto: Miroslav Vlach

Je to namakaný mladý muž. V hasičské uniformě budí respekt. Dlouhých šestnáct let zápasil na žíněnce, jen pro tu naši krásnou hymnu. Se lvíčkem na prsou procestoval celý svět, osmkrát byl na mistrovství Evropy, osmkrát na mistrovství světa. Jen olympiáda mu vždycky proklouzla mezi prsty.

V roce 2006 na ME v Moskvě byl blízko svému snu, chvilku už cítil na krku bronzový kov. Soupeř měl však v závěru více sil. O čtyři roky později na ME v Baku nastupoval opět do boje o bronzovou medaili. Skončil bramborový.

Tomáš Sobecký se narodil v Ostravě, do Sportovního Centra MVČR mezi ty nejlepší ho vybral v sedmnácti letech Petr Kment, československá zápasnická legenda.

Třináct let bydlí v Ústí nad Labem, dva roky je profesionálním hasičem ve stanici Všebořice. V srpnu odlétá do Los Angeles společně s několika kolegy, aby se poprvé zúčastnil Světových Policejních a hasičských her 2017.

„Vždycky jsem chtěl být hasič, jako kluk jsem snil o stejnokroji, vysokém žebříku a hrdinských činech. Teprve když jsem skončil s profesionálním sportem, tak se mi tento sen splnil. Dlouho jsem dělal řecko-římský zápas, fyzička se mi dnes hodí. Ke sportu mě přivedl kamarád Martin Pudil, zápasnické základy mi dal Milan Slončík v klubu SSK Vítkovice. Pro nároďák mne tvaroval Petr Švehla a hlavně Ervín Varga. Stále cítím, že fyzicky na to mám. Trénuji dál v Praze, někdy v Teplicích, posilovna je můj druhý domov," tvrdí svalovec.

MOTIVACE JE ÚŽASNÁ

„V loňském roce mi kamarád Honza Hocko ukázal propozice na akci v USA a já hned souhlasil. Nikdy jsem o Světových Policejních a hasičských hrách neslyšel, ale motivace je to úžasná. Sportů tam je jako na olympiádě. Box, karate, střelba, páka, zápas, triatlon, atletika atd. Podmínkou je policejní nebo hasičská uniforma. Pokud vím, tak nás poletí za velkou louži osm. Tři profesionální hasiči z Varnsdorfu, čtyři z Moravy a já. Každý reprezentuje jiný sport, já řecko-římský zápas. Akce se pořádá každé dva roky, v srpnu je v USA, v roce 2019 bude v Číně. I tam bych se rád podíval, pokud mi zdraví vydrží. Během své sportovní kariéry jsem na velkých zahraničních akcích na bedně nikdy nestál, jsem několikanásobný mistr České republiky a naši hymnu mám rád. Udělám všechno pro to, abych českým hasičům nějakou medaili z USA přivezl. Až se vrátím, budu referovat," slibuje Sobecký.