Z Teplic do Ústí se po dálnici svezete již brzy bez známky

Teplicko - Je to opožděný vánoční dárek pro všechny řidiče z Teplicka a Ústecka. Od prvního ledna totiž budou moci využívat část dálnice D8 zcela zdarma. Konkrétně jde o úsek Řehlovice Knínice. „Vyjmuta ze zpoplatnění bude dálnice D8 mezi exitem 65 Řehlovice a exitem 80 Knínice," řekl Tomáš Neřold, vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK

Změnu uvítají všichni, kteří jezdí do krajské metropole za prací, do školy či na nákupy. Nebudou už muset jezdit „po staré" silnici přes Soběchleby a Přestanov. Zkrátí se jim cesta a velmi pravděpodobně ušetří i na palivu. „Rozhodně tento krok vítám a těším se. Jezdím do Ústí docela často, ale jelikož nemám známku, tak musím po staré silnici," pronesl Jan Peterka z Teplic.

Obchvat kolem Ústí nad Labem nebude jediný v republice, kde nechá ministerstvo od Nového roku jezdit auta bez dálniční známky. Dále se bude jednat například o vjezdy do Prahy a část pražského okruhu, dálnici kolem Plzně, Olomouce, Prostějova nebo kolem Berouna. „Chceme ulevit dopravní situaci v jednotlivých městech a zabránit tomu, aby se řidiči dálnici vyhýbali a jezdili skrze město po silnicích nižších tříd," sdělil ministr dopravy Dan Ťok.

Ministerstvo dopravy tímto krokem naváže na své rozhodnutí z roku 2016, kdy ze zpoplatnění vyjmulo 45 km úseků, kde se dálnice kříží se silnicí první třídy. Tento krok se podle ministerstva velmi osvědčil. Pozitivně jej hodnotí zejména starostové dotčených měst, kterým se ulevilo. „Jsem rád, že jsme mohli řidičům opět vyjít vstříc. Budeme dále analyzovat i ostatní části dálniční sítě, kde by bylo možné vyjmout úseky a kde to občanům pomůže," dodal Ťok.

Kolik stojí známka?

Ceny kupónů pro rok 2017 zůstávají stejné jako u kupónů letošního roku. Roční kupón pro rok 2017 má platnost od 1. prosince 2016 do 31. ledna 2018 a jeho cena je 1 500,- Kč. Cena měsíčního kupónu činí 440,- Kč a cena desetidenního kupónu je 310,- Kč.