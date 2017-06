Za hroby dluží Ústečané statisíce korun

Ústí nad Labem - Městské služby chtějí pronajmout desítky nevyužívaných míst. Hrobky významných osobností se ale rušit nebudou.

HROBKA rodiny Wolfrumů v Krásném Březně.Foto: Deník/Karel Pech

Více než tisícovka nájemníků dluží za hroby na hřbitovech v Ústí. Podle údajů městských služeb, které spravují pohřebiště v Církvicích, Krásném Březně, Mojžíři, Skoroticích, Střekově, Svádově a ve Vaňově, přesahuje dluh 600 tisíc korun.

NEPLATIČE ZVEŘEJŇUJÍ NA WEBU

Jména všech neplatičů zveřejňují čtvrtletně městské služby na svém webu. A to vždy, když nájemci nereagují na zaslané avizo o tom, že by měli sáhnout do peněženky a za hrobové místo zaplatit.

„Jde o nájemníky, kteří prošvihli oficiální termín. Mají ho ale jasně uvedený ve smlouvě. Pokud zaplatí, jméno se ze seznamu vymaže," řekl ředitel Městských služeb Ústí nad Labem Miroslav Harciník.

Někteří zmeškali lhůtu o pár dní, jiní už dluží i rok. Přitom požadovaný nájem není velký. Třeba na Střekově vyjde hrob o rozměrech 120 x 240 centimetrů na 43 korun ročně. „Lhůta dle zákona o pohřebnictví, kdy bychom mohli nájemní smlouvu zrušit, je tři měsíce. U nás je v platném řádu pohřebiště lhůta dva roky. Jsme tedy daleko mírnější než zákon," dodal Harciník.

S nezaplacenými hroby úzce souvisí i nedostatek pohřebních míst po celém Ústí. „Nový hřbitov by se stavět nemusel, stačilo by zpracovat koncepci a rozšířit stávající pozemky u hřbitovů. Bylo by dobré, aby se tím město začalo zabývat, protože stav je akutní a není kde pohřbívat," upozornil Jiří Šauer z ústecké Pohřební služby Harmonie.

Dílčí řešení teď nabízí Harciník. Spousta hrobových míst v Ústí je totiž nevyužívaná.

„Pokud chceme hrob dále pronajmout, musíme mít ukončenou smlouvu s původním nájemcem a úřední odhad hrobového příslušenství. Zároveň musí uplynout tlecí doba a nový pronájem musí schválit rada města Ústí," vysvětlil Harciník. Podobných případů jsou na sedmi ústeckých pohřebištích desítky.

„Chtěli bychom do rady města předložit začátkem září materiál, kde budeme mít připravených několik desítek hrobových míst, která všechny tyto podmínky splňují. To je krok, jak dostat do oběhu hroby, které v současné době nelze užívat," upřesnil Harciník.

Na druhou stranu užívat nejdou ani hroby po významných osobnostech. Mnohdy se o ně ani nikdo nestará a spíše než věhlas daného člověka upomínají na ostudu, že se nenajde nikdo, kdo by se o hrobové místo postaral.

HROBKY VÝZNAMNÝCH SE RUŠIT NEBUDOU

„V zoufalém stavu jsou tady hroby předních podnikatelských rodů z Ústecka, kdy asi nejcennějším z nich je hrobka rodu Wolfrumů," připomněl historik Martin Krsek. Průmyslník, politik a zakladatel ústeckých novin Carl Wolfrum byl prvním člověkem, který přivezl do Ústí parní stroj. Sběrači kovů z jeho hrobky ukradli zlaté zuby.

„Město by mu mělo vzdát hold a ujmout se péče o jeho hrobku. Podívejte se, jak vypadá, je otrhaná a sběrači kovů z ní ukradli už všechny mosazné i železné prvky. Pořád je to ale krásná kamenná stavba, která není nijak extra porušená. Zasloužila by si opravit," myslí si Krsek.

Zrušení takových hrobů podle Harciníka nepřichází v úvahu. „Nechystáme se zrušit ani jeden takový hrob bez ohledu na to, jestli je nájemné placené, nebo ne. Pokud by se něco takového dělalo, tak je potřeba postupovat velmi promyšleně," zmínil Harciník.

Krsek za záchranu hrobek bojuje dlouhodobě. „Jednal jsem už také se dvěma firmami, které by se mohly finančně zapojit do opravy Schichtovy hrobky na Střekově, zatím ale nejsou konkrétní výsledky. Téma hrobek jsem probíral i s některými potomky dotyčných slavných rodů, jakými jsou Schicht, Köhler nebo Wolfrum," podotkl Krsek.

CHTĚJÍ JE ZACHRÁNIT

Oslovilo ho i několik nadšenců, kteří se chtějí k záchraně významných hrobů připojit.

„Proto 13. června od 18 hodin organizuji za spolek PRO! Ústí setkání s veřejností na hřbitově v Krásném Březně, kde budeme po komentované prohlídce probírat možnosti ke zlepšení zoufalého stavu hrobek. Budeme hledat možné dotace, brigádnické akce nebo formu adopce. Protože pochybuji, že se podaří získat nějakou podporu ze strany vedení města. Ústí se této své morální povinnosti úspěšně už desítky let vyhýbá," dodal historik Martin Krsek.