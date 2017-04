Záchytné parkoviště pojme až desítky aut. Za pár kaček

Ústí nad Labem - Prostor bývalého autobazaru v Přístavní ulici v Ústí se přemění na záchytné parkoviště. Pozemky patřící Českým drahám koupí za 820 tisíc korun město.

Kontrakt schválili na posledním zasedání ústečtí zastupitelé.

ŘIDIČI TADY NECHÁVAJÍ SVÁ AUTA UŽ TEĎ

„Nedostatek parkovacích míst ve městě je obrovský. Tento prostor je strategický a nachází se navíc v docházkové vzdálenosti k vlakovému nádraží i k OC Forum," říká náměstek primátorky Pavel Dufek, který má dopravu v Ústí v gesci.

Zmiňované pozemky bývalého autobazaru využívají řidiči jako parkoviště už téměř rok. Městu je půjčily České dráhy v roce 2016. „Město není oprávněné v období zápůjčky, tedy až do 30. dubna 2017, využívat pozemky ke komerčnímu využití. Celodenní parkování je tedy bezplatné," potvrzuje mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Na ploše, kam se odhadem vejde šedesát až osmdesát aut, hodlá vedení města po skončení smlouvy parkovné zavést ovšem celodenní a spíše symbolické. „Při výběru parkovného ve výši zhruba dvaceti korun za celý den by řidiči přestali parkovat podél Bíliny a investice by se navíc během dvou tří let městu vrátila," podotýká Dufek.

To koneckonců potvrzuje i starosta centrálního obvodu Kamil Hýbner, do jehož obvodu parkoviště spadá. Prostor teď centrální úřad podstoupil statutárnímu městu.

PARKOVNÉ BUDE ZŘEJMĚ DESET AŽ DVACET KORUN

„Dali jsme si podmínku, aby se po koupi městem stanovila za parkovné minimální částka. Původně jsem chtěl, aby se neplatilo nic, ale přesvědčili mě kolegové, že by se tam akorát tak začaly odstavovat vraky. Nakonec se tedy přistoupilo na formální částku, viděl bych to mezi deseti až dvaceti korunami za celý den," vysvětluje starosta Hýbner.

Cena 820 tisíc mohla být mnohem vyšší. Původně požadovaly České dráhy dle svého znaleckého posudku za lokalitu více než milion korun.

„Ke snížení kupní ceny došlo na základě aktualizace znaleckého posudku. Původní byl z roku 2013 a na rozdíl od aktuálního posudku kromě pozemku zahrnoval i budovu," doplňuje Pistoriusová. Zchátralou budovu nechá město zřejmě zdemolovat, využití pro ni není.

Ačkoliv účast zastupitelů na pondělním zasedání nebyla příliš vysoká, schválení nabytí pozemků v Přístavní ulici za 820 tisíc prošlo. V zasedací místnosti magistrátu pochybnosti přesto zazněly.

AUTA JSOU JAKO PLYN

„Nedovedu si úplně představit, proč by lidé takhle daleko měli parkovat. Nevidím tam nikde ani bezpečný odchod z parkoviště. Bojím se, aby to nebyla další parkovací plocha, kterou si zakoupíme a nakonec tam nikdo stát nebude," zmínila zastupitelka za TOP 09 Ilona Tajchnerová.

Upozornit na špatnou situaci s parkováním ve městě se zase rozhodl zastupitel David Daduč. „Auta jsou jako plyn, udělejte jim prostor a ona ho zaplní. Pokud budeme postupovat tak, že do centra a nejbližšího okolí budeme přidávat další parkovací místa, jdeme tím mimo jiné velmi silně proti vlastnímu dopravnímu podniku," vznesl připomínku Daduč.

„Zabránit návštěvníkům, aby zajížděli do centra? Nevidím v tom smysl, naopak těch míst bude pro naše obyvatele pořád málo. Teď měníme systém parkování, aby došlo k většímu obratu aut a tohle je další z obdobných kroků, které budou pokračovat" reagoval náměstek primátorky Jiří Madar.

Koupi nakonec posvětilo všech 22 přítomných zastupitelů. Město odhaduje, že ročně vybere na parkovném na novém parkovišti necelý půl milion korun.