Zákaz se blíží. Kuřáci mají před sebou už jen pár svobodných hodin

Ústecko - Už ve středu 31. května se nebude moci kouřit v restauracích a barech. Na novou situaci se už připravuje také ústecká zoologická zahrada

Ilustrační foto.Foto: Deník/Vojtěch Štancl

Restaurace, bary, obchody. Dokonce i zoologické zahrady a další. Tam všude bude zakázáno od zítra kouřit. Nejen cigarety, ale také doutníky nebo dýmky a další tabákový sortiment. Někomu vadí zákon z pohodlnosti, dalším z principu.

KUŘÁCKÉ KOŠE V ZOO

Nejpřekvapivější se přitom může zdát zákaz kouření ve venkovních prostorech areálu zoologické zahrady. „Už se na to připravujeme. Budeme mít několik míst vyčleněných pro kuřáky, kde budou kuřácké koše s označením. S nájemci restaurací a stánků to ještě vyřešíme na poradě," potvrdila Věra Vrabcová, mluvčí ústecké zoo.

Nelibost ovšem zákaz kouření vyvolává u restauratérů a štamgastů kuřáků. „Je to zbytečná šikana. Cigáro k pivu patří. Kdo bude chtít kouřit, stejně kouřit bude, zákaz nezákaz," zlobil se jeden z hostů restaurace Na Rychtě v centru Ústí.

Podobně na nový zákon žehrá i Vlastimil Žáček z Hospůdky U Lípy na Střekově. „Nechápu, proč ten zákaz vůbec vymýšleli. Nač jsme si stavebně oddělovali prostor pro kuřáky a nekuřáky? Kouřit budou lidi na předzahrádkách nebo před hospodou. Všude bude akorát nepořádek a poházené nedopalky," podotkl.

I on sdílí názor, že žádný zákaz lidi nedonutí přestat kouřit. „Všechno už tu bylo. Vezme to i práci lidem. Třeba chlapům, co mi tu mění každý měsíc filtry v čističkách vzduchu. Teď to bude stačit jednou za půl roku," myslí si restauratér Žáček.

ZÁSAH DO SVOBODY

Ústecká lékařka Alena Kortusová připomíná, že kromě zákona by měla hrát roli i osvěta a prevence.

„Těch není nikdy dost. Protikuřácký zákon měl platit už dávno. Jsme poslední země v Evropě. Kouření způsobuje bronchitidu a rakovinu, obě jsou smrtelné. Když si u nás na zídku sedne pacient s bronchitidou a zapálí si, co si o tom mám myslet. Mockrát jsem zažila, že mého pacienta onemocnění z kouření vyřadilo z pracovního procesu, nebo i zemřel," upozornila plicní lékařka Kortusová.

Ale ne všichni nekuřáci se zákazem souhlasí, například poslanec za Ústecký kraj Radim Holeček.

„Nekouřím, ale byl jsem proti. Protože to považuji za zásah do svobody a za likvidaci malých hospod. Další z řady: kontrolní hlášení, EET, zákaz kouření. Když někdo má svou hospodu a investuje do ní, má právo rozhodnout. Sleduji trend, kdy se hospody mění v nekuřácké samy. Něco, co lze dohodnout, nepotřebuje zákaz. Jednou, třeba do deseti let, se to může změnit samo od sebe," dodal poslanec Radim Holeček.