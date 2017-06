Zakázaná zeměkoule překážela, nové místo našla nedaleko kaple.

Ústí nad Labem, Sinutec - Oblíbená konstrukce sloužila za socialismu k dětským hrám. Jednu nepotřebnou nadšenci umístili z recese do přírody.

Co se zakázanými herními prvky z dětských hřišť? Originální využití pro zeměkouli z hřiště v ústeckých Hostovicích našlo sdružení Středohoří sobě.

„Herní prvek, který neodpovídá normám, a tak musel z hřiště pryč, jsme umístili na malém návrší v areálu kaple svatého Víta, kterou naše sdružení v Sinutci na Lounsku rekonstruuje," uvedl Jan Kvapil, předseda Středohoří sobě.

Sdružení usiluje o to, aby se sinutecká kaple stala Svatovítskou katedrálou Českého středohoří. Umístěním zeměkoule prý dělají z obce „pupek světa".

VYUŽIJÍ JI KEŠKAŘI

Z opraveného hostovického hřiště, které zprovoznil centrální městský obvod letos na jaře, musel pryč také rozvrzaný kolotoč. I ten může být nebezpečný pro dnes málo obratné děti.

„Zeměkoule je naše, kolotoč skončil v terezínském Muzeu nostalgie. Kdyby bylo k mání z hřišť v Ústí ještě něco, rádi po tom sáhneme. Na druhou stranu ale nechceme, aby se místo u kaple stalo odkladištěm nepotřebných retro prvků ze hřišť ze 70. a 80. let," podotkl Kvapil.

Ale ani nepočítá s tím, že by se na zeměkouli vrátily děti. „Časem to místo zaroste kopřivami, do té doby ji ale mohou využívat keškaři. Jen kousek od prolézačky je totiž keška. Lidé, kteří je sbírají, se děsně rádi rozhlížejí po krajině. Tak jim s tím trochu pomůžeme," řekl Kvapil, který nemá strach, že se tu mohou děti zranit. „Vysoké kopřivy budou účinnější než cedulka zakazující vstup," myslí si.

Do Sinutce, nového domova zeměkoule, se rád vrací také Václav Beran z ústeckého muzea.

TROCHU NOSTALGIE, TROCHU RECESE

„Je to trošku nostalgie a trochu recese, že jsme tam zeměkouli umístili. Myslím si, že to pro děti není nijak nebezpečné, ale normy jsou dnes přísné. To, že si na ní loni syn zlomil ruku, byla jen hloupá náhoda. Navíc pro nás to nebude hřiště, ale může to dnes v Sinutci sloužit jako mini rozhledna. Je v kopřivách umístěná tak, že když ji někdo najde, už to bude obrovské zadostiučinění," popsal Václav Beran.

Také on jezdí do Sinutce hlavně za opravou kaple. „Už letos jí možná přibude nová fasáda. Mám z toho dobrý pocit," tvrdí známý ornitolog.

„Katedrála z toho asi ještě dlouho nebude, ale určitě půjde o velmi navštěvované místo," věří Beran.

Proč je nebezpečná? Prolézačky ve tvaru zeměkoule nemají na dětském hřišti co dělat. Když dítě spadne z horních příček, většinou si vždy při dopadu rozbije hlavu o příčky spodní.