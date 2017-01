Zastupitelé rozhodli: Hokejový klub přežil, od města dostane miliony

Ústí nad Labem – Zánik hokeje v Ústí je odvrácený! Zastupitelé ve středu odpoledne přiklepli preferovaným ústeckým sportům 7,2 milionů korun. Zdejší hokejový klub získal finanční injekci ve výši 4,6 milionu korun, Fotbalový klub Ústí dostal 2,6 milionu.

„Pokud bychom od města nedostali finance, mělo by to pro nás likvidační následky," uvedl sportovní manažer Slovanu Vladimír Evan. Nad kluby teď ovšem visí bruselský bič. Hrozí, že schválené dotace vyhodnotí Evropská komise jako porušení de minimis, tedy pravidla pro omezení veřejné podpory. Včerejším získáním peněz kluby své limity výrazně překročily.

NEJVĚTŠÍ RIZIKO JDE ZA KLUBY

„Riziko existuje vždycky," sdělil náměstek primátorky Jiří Madar, což potvrdil i právník magistrátu Miloš Studenovský. „Největší riziko jde ale za kluby. Pokud komise zjistí nedovolenou veřejnou podporu, musí peníze vrátit. Kluby budou v problémech a město paradoxně získá finanční prostředky," sdělil Studenovský.

Kluby se přijetím dotace zavázaly, že budou fungovat výhradně na národní úrovni. Tedy že nebudou kupříkladu nakupovat ani prodávat hráče v rámci členských států EU. „Další podmínkou je třeba i to, aby ukončily všechny marketingové, reklamní či sponzorské smlouvy se subjekty, které působí na trhu i v jiných členských zemích," doplnil během emotivního jednání zastupitelstva zastupitel David Daduč.

Kluby ovšem některé podmínky podle slov jejich představitelů v přesném znění respektovat nemohou. Z existenčních příčin. „Podpory si velice vážíme, cítíme, že vedení města vnímá sport jako prioritu. Co se ale týká například podmínky ohledně reklamy, smlouvy s našimi partnery neukončíme. Bylo by to pro nás likvidační," sdělil jednatel pro ekonomiku Hokeje Ústí Jiří Zdvořáček.

DALŠÍ SEZONA JE VE HVĚZDÁCH

Dle vyjádření ředitele Fotbalového klubu Ústí Petra Heidenreicha mají kritéria de minimis spoustu nuancí. „Všechno je o právním rozboru. Není žádná judikatura, podle které by se mohly případné sankce řídit. Podobné situace jsou běžné nejen v České republice, ale i v jiných státech EU," sdělil Heidenreich.

Financování budoucí sezony je zatím ve hvězdách. „Pokud ze strany EU nedojde k výjimce v oblasti sportu, budeme hledat cestu, která bude čistší. Například poskytování dotací klubům formou nadace," dodal náměstek Jiří Madar.

de minimisToto evropské pravidlo říká, že jeden příjemce (například sportovní klub) může získat maximálně 200 tisíc eur (cca 5,5 mil. Kč) během tří let. Přitom pět milionů například hokejisté získali už v první polovině loňského roku, posledních 400 tisíc pak před měsícem.