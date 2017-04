FOTO: Vaňovští Cákalové ovládli závody dračích lodí na Labi

Ústí nad Labem - Milovníci vodních sportů, adrenalinu a především dobré zábavy se sešli při dalším ročníku oblíbených závodů dračích lodí.

V Ústí nad Labem se v sobotu 29. dubna uskutečnil už devátý ročník Závodu dračích lodí - Den Labe 2017. Na soupisce bylo pětatřicet speciálních posádek, kde velkou roli hraje šikovný bubeník, zkušený kormidelník a vytrvalost pádlujících nadšenců. V každé lodi sedí dvacet sportovců bez rozdílu věku a pohlaví, trať je dlouhá 200 metrů.

V závěrečném finále se utkalo šest nejrychlejších lodí. Vyhráli domácí Cákalové, druhé místo obsadila Rychlá lyže, bronz patří posádce Univerzity J. E. Purkyně.

Vtipné názvy i známé tváře

Na soupisce byly nejen zajímavé názvy týmů, jako například Cukříčci v růžovém, Los Cocotos, Údolí dutých hlav, Gladiátoři, ale i jména známých osobností. V zeleném tričku se představil ústecký písničkář Petr Lüftner, který bojoval za Klíčský výběr, sporťák z TV Nova Štěpán Sokol posílil Tomíny, bývalý olympionik Pavel Mráz byl na roztrhání.

Slunce si diváci moc neužili, ale všichni zůstali do samého konce. Ze stánků se linula vůně klobás, ražniči, grilovaných kuřat, několik stanů chránilo hosty před deštěm, který několikrát zahrozil. "Petr Klíma přivezl úplně nové dračí lodě, tady měly premiéru. Samozřejmě, že byly vyhlášeny nejlepší kostýmy bubeníků. Jako vždy to bylo napínavé. Byla tu Karkulka, indián, čínská krasavice, sněhová vločka, vodník, jahoda a další. Největší potlesk diváků však měla dáma v šortkách s baseballovou pálkou. Rozdávaly se dorty, poháry, medaile," prozradil předseda veslařského klubu TJ Chemička Ústí nad Labem Jan Přibyl. Byla to úžasná podívaná. Nejstaršímu borci bylo pětasedmdesát, rodina Hoskovských dodala hned pět vodomilů, dva seděli ve vítězné lodi.