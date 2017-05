Zbourané domky by na Bukově postavili znovu

Ústí nad Labem - Ač domy na ústeckém Bukově musely ustoupit stavbě silnice, starousedlíci se scházejí dodnes. Pořád si třeba pamatují, když se v rozvodněném potoce utopila mladá dívka.

V salonku restaurace Korbel na Skřivánku se dvakrát ročně schází asi 35 seniorů. Spojuje je jediné bydleli v dnes již zbouraných domcích na Bukově poblíž dnešního všebořického rondelu v ulicích Božtěšická, Kamenná, Vinařská a Baráčnická.

V polovině 70. let dostali nové byty na Severní Terase, nežili si špatně. „Na dětství a mládí na Bukově ale nezapomeneme," shodují se.

Podle 72leté Jany Vaškové domky zbourali v roce 1975 kvůli stavbě silnice. „Tím, že se scházíme, žijeme. Nijak to neorganizujeme, povídáme si o čem chceme," říká Jiří Kajzr, který setkání seniorů svolává společně s Janou Vaškovou.

Právě on je nejstarším pamětníkem a sepsal zajímavou Bukovskou kroniku plnou dobových snímků.

PO ZAMRZLÉM POTOCE DOŠLI AŽ DO BOŽTĚŠIC

Na Bukov do baráčků po Němcích se přestěhovali, když mu bylo pět let. „Když dnes někdo jede kolem, už neví, jak to v Božtěšické vypadalo. Jaké jsme měli krásné dětství. Provoz aut veškerý žádný, občas nějaký kravský povoz. Potok, louka, les. Krásný život pod skálou," vzpomíná Kajzr.

Pamatuje si ještě dětské hry, lovení raků a ryb v potoce. Ale i pořádné zimy, kdy děti po zamrzlém potoce došly až do Božtěšic. „Na silnici se dalo lyžovat i sáňkovat, byla prázdná a my na ní žili. Byly jsme děti ulice. Běhali jsme tam závody, neexistovalo, aby někoho něco porazilo," zdůrazňuje.

Janu Vaškovou vychovávala babička u Litoměřic, později koupili domek na Bukově. Stěhovali se mezi Štědrým dnem a silvestrem 1959. „Pomalu jsem končila devátou třídu, v roce 1968 jsem se vdala. Když chystali demolici našeho domku, žádali jsme si o byt na Terase a hned v prvním přídělu ho dostali," vybavuje si.

MÍSTO BEZ BUDOUCNOSTI

Z dětí na Bukově žily spíš dívky, chlapce si hledaly jinde. Místních se tu moc mezi sebou nebralo, bylo to místo bez budoucnosti. „Stavební uzávěra tam byla už asi deset let. Každý věděl, že odejde," ohlíží se.

Jaká je seniorčina nejstarší bukovská vzpomínka na dětství? „Budete se asi divit, ale je to ošklivě vypadající pád," směje se. „Bylo to na Štědrý večer, mně bylo 13 a nesla jsem po schodech dárky. Uklouzla jsem a letěla dolů. Místo Ježíška k nám ten den domů přijela sanitka. Rozbila jsem dárky, samozřejmě. Ale nakonec byla babička ráda, že jsem v pořádku," ohlíží se Jana Vašková.

I vzpomínka Jiřího Kajzra se váže ke Štědrému dnu. „Mohlo to být v roce 1948 nebo 1949. Hajný, který bydlel ve Vinařské, vylezl nahoru na skálu nad naše domky a troubil tam. Sousedi vycházeli, poslouchali, až tu serenádu odtroubil. Pak si popřáli šťastné a veselé. Nebyly žádné rakety ani dělobuchy, jen prskavkami se mávalo, ale bylo to krásné," říká.

POTOK BYL I ZABIJÁK

Jana Vašková si i po tolika letech dobře pamatuje na velké záplavy. „Božtěšický potok se vylil, bylo tam snad půl metru vody. Třeba Šaškovi byli zatopení. Ale při vší té smůle jsme měli i štěstí, že jsme měli domky trochu z kopečka, tak se voda rozlila po silnici až do Vinařské," popisuje seniorka.

Jiří Kajzr připomíná tragický osud mladé dívky, která se tehdy ve Vinařské utopila.

„Skákala tam ještě s jednou dívkou na prkně a křičela: Já se utopím, já se utopím! A pak tam skutečně spadla. Skočila pro ni teta, ale zůstaly tam obě. Tetu vylovili někde v Pirně, dívku vytáhli u stadionu, kde se Božtěšický potok vlévá do podzemí. Tam se točila pod jezem a vytáhli ji za tři dny. Takže ten potok byl i zabiják," vypráví pamětník. Nezapomněl ani na velký požár pivnice v roce 1947.

Zbourané domky by ale dnes na Bukově postavil znovu. „A vrátil bych ty vztahy mezi lidmi. Tehdy se žilo víc společně, chodili jsme na plesy do Božtěšic. Kdo nešel, hlídal všem děti. Hezky tu bylo, je to nostalgie," přiznává Kajzr.