Zbytečné šikanování, stěžují si hospodští na zákaz kouření

Ústí nad Labem - Restauratéři upozorňují také na zmařenou investici do stavebně oddělených nekuřáckých míst. Tu vyžadoval původní zákon.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Proč přestavovali nekuřácké a kuřácké prostory? To je nejčastější výtka restauratérů a hostinských na severu Čech vůči zákazu kouření v jejich podnicích. Navrch barvitě popisují trable s čerstvě zavedené EET a rovnou hovoří o zbytečném šikanování.

Například Vlastimil Žáček, provozovatel zavedené restaurace Hospůdka U Lípy ve čtvrti Střekov v Ústí nad Labem, kritizuje nový zákon. „Upravili jsme pro nekuřáky dvě místnosti. Přesně podle původního zákona včetně odvětrání. Ta investice rozhodně nebyla malá a kompletně přišla vniveč," zlobil se restauratér Vlastimil Žáček.

BUDOU PÍT PIVO A KOUŘIT DOMA?

Zároveň má obavy z budoucnosti svého podniku, jelikož lidé nejvíc kouří u piva, když do hospůdky přijdou večer.

„Koupí si PETku a budou si u ní pokuřovat doma? Nebo radši přejdou na elektronickou cigaretu a budou popotahovat z ní, jelikož to zákon nezakazuje? Měli to nechat, jak to bylo. K pivu patří cigaretka, doutník nebo dýmka," poznamenal.

O víkendu do jeho restaurace mohli chodit celé rodiny, aniž by prý děti musely vdechovat cigaretový kouř.

„Všechno jsme přizpůsobili tak, aby to bylo možné. Co s tím teď budeme asi dělat? V létě budou sedět kuřáci na předzahrádkách a nekuřáci tam nebudou smět. Žijeme v pěkném absurdistátu," pokračoval Žáček.

KOUŘENÍM TO NENÍ

Liberecký restauratér Marcel Adam také zákaz kouření považuje za zbytečné šikanování. „A to sám nekouřím. Já si myslím, že trh si to najde sám. Když jsou vedle sebe dvě restaurace a do nekuřácké přijde pět lidí, potom to s tím nemá co dělat."

Podle něj prostě o nekuřáckou nebyl zájem a do kuřácké chodí všichni. „Přitom na výběr mají absolutně od kuřáků oddělený prostor," popisoval Marcel Adam.

„Řekl bych, že to bude jako s těmi bezdotykovými bateriemi. Nejdřív to museli všichni kupovat a za rok to už zase být nemuselo. Co se zákazu kouření týká, řekl bych, že o tom všichni v oboru smýšlíme tak nějak stejně," myslí si Adam.

Ale jsou i restaurační zařízení, kde prý zákaz kouření ani nezaznamenali. Například v liberecké vinárně Radniční sklípek.

„My jsme vlastně nekuřácká restaurace od samého začátku, nás to určitě nijak nepřekvapilo. Naši hosté jsou se zákazem kouření spokojení," poznamenala Petra Lhotáková, zdejší servírka.

K TOMU KOMPLIKACE S NEFUNKČNÍ EET

Zákaz kouření je tedy spíš neoblíbený, navíc zaváděný krátce po zákonu o elektronické evidenci tržeb. Ten restauratérům někdy způsobuje nemalé problémy. Během času na oběd číšníci stojí ve frontě u kasy a čekají na účet, který musejí zákazníkům ze zákona dát.

Jenže původní pokladny v podstatě nahradil počítač. Spojení trvá dlouho, neustále padá a zdržení se protahuje, některé přístroje se přehřívají.

„Nedejbože, když vypadne proud. Měli jsme tu dvouhodinový výpadek a finanční správa vyžaduje potvrzení od elektrárenské společnosti. Volal jsem tam, ale oni mne odkázali na e-mail. Dodnes nám nic nepřišlo," líčil opět provozovatel střekovské restaurace Vlastimil Žáček.

To všechno logicky vyvolává nervozitu hostů, někdy až na hranici vzteku a agresivity. „Jenže my jim můžeme jenom říct, že jim tu účtenku prostě musíme dát. Trh to stejně nenarovnalo," bezmocně krčil rameny ústecký restauratér Vlastimil Žáček.