Zeman popáté na severu. Výdaje za jeho cestu kraj řešit nehodlá

Ústecký kraj – Prezidentův program je zatím tajný. Hejtmanství považuje dohady o placení návštěv hlavy státu za nedůstojné.

Na spanilou jízdu po Ústeckém kraji vyráží prezident republiky Miloš Zeman. Ač je jeho cesta vnímána především jako prestižní záležitost, objevují se i polemiky, že návštěva hlavy státu stojí dost peněz a tedy by na ni měla přispět i prezidentská kancelář.

NABÍDLI MÍSTA, KDE PREZIDENT NEBYL

Prezident republiky by měl na Ústecko přijet 3. a odjet 5. října. Ač ještě není známo, kam zavítá, návštěvy zpravidla začíná na hejtmanství. Poté zamířil třeba na Teplicko, či do Kadaně na Chomutovsku, pobyl na Mostecku, obědval na Větruši v Ústí, či v hotelu Lev v Lovosicích.

„Snažili jsme se mu nabídnout místa, která ještě nenavštívil, firmy a zajímavé lidi, s nimiž ještě nemluvil. Konzultujeme to s Hradem, takže prozatím nebudeme sdělovat návrh programu,“ uvedla Lucie Dosedělová z hejtmanství.

DOHADY O PENÍZE? NEDŮSTOJNÉ

Stejně tak ještě nepřišel na přetřes dar, či dary, které pro prezidenta Zemana připraví. V minulosti obdržel hodiny, vycházkovou hůl, trička s potiskem, figurky. Další obdržela i první dáma ČR, jeho manželka Ivana.



Datum prezidentovy cesty potvrdila i jeho kancelář. „Program připravujeme, zveřejníme ho s předstihem. V každém případě se pan prezident těší především na setkání s občany, kdy bude odpovídat na jejich dotazy,“ sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Prezidentské návštěvy kraj stály za roky 2015 a 2016 sumu, přesahující přibližně 1,2 milionu korun. Jak ale hejtman Oldřich Bubeníček řekl, Miloš Zeman je hlavou státu a nesluší se při jeho návštěvě nedůstojně handrkovat o peníze. Považuje ji především za prestižní záležitost.

ASOCIACE KRAJŮ NÁVŠTĚVY PODPOŘILA

„Nesouhlasím ani s názorem, že to dělá kvůli prezidentským volbám, které budou příští rok. Náš kraj navštívil ve svém volebním období už čtyřikrát,“ upozornil ústecký hejtman.



V podstatě tím reagoval na připomínky libereckého hejtmana Martina Půty v souvislosti s celkovou částkou 17 milionů korun, které kraje za prezidentské návštěvy zaplatily. „Věřím, že s novým prezidentem, ať už to bude kdokoliv, dojdeme k dohodě, jak by se na návštěvách mohla finančně podílet kancelář prezidenta,“ prohlásil před časem.



Asociace krajů ČR, která sdružuje hejtmany ale nedávno krajské návštěvy prezidenta jednoznačně podpořila. „Zmíněná debata se tedy nevede,“ dodal mluvčí prezidenta Ovčáček.