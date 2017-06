Zhroucená zeď ohrožuje dům. Rok čeká na opravu. Marně

Ústí nad Labem - Ústecký magistrát stále shání firmu, která by zeď opravila.

Propadlý chodník a vyvalené balvany. Zhroucená podpůrná zeď nedá spát majitelce rodinného domku Marcele Kulhavé, která žije v Jeseninově ulici na Střekově. Ústecký magistrát se prý snaží havárii odstranit, ale zatím marně.

SCHODY POD SESUVEM POVOLILY

„Nemohu pustit psy na zahradu, aby se jim něco nestalo. Už to narušuje statiku další zdi, schody pod sesuvem už také povolily a od úplného provalení i se silnicí brání jediný balvan, a pořád se tu nic neděje. Jsem z toho opravdu hodně zoufalá," líčí majitelka domu.

Jak balvany, písek a kusy zdiva devastují její zahradu a narušují statiku domku, sleduje už celý rok. Zhroucení zdi by podle ní mohlo souviset s pokládáním kabelů společností Tetanet. „Nejlepší bude, když se s ní spojím a zajedu se na to podívat, abych zjistil, zda za to opravdu můžeme," řekl Radek Zumr ze společnosti.

Mezitím ústecký magistrát podle své mluvčí Romany Macové marně shání firmu, která by to opravila. Podle zákona totiž může i při havárii provést jen nezbytné zabezpečovací práce.

„Na vlastní opravu je ze zákona nutné stavební povolení, vydané stavebním úřadem," řekla Macová.

NIKDO SE NEPŘIHLÁSIL

Jenže pro vydání stavebního povolení je třeba statického posouzení a projektové dokumentace.

„Není pravda, že se nic neděje. Odbor dopravy a majetku jedná dle stanovených postupů. Zakázku malého rozsahu na zpracování statického posouzení a projektovou dokumentaci vypsali. Žádný zájemce se nepřihlásil. Proto kvůli tomu znovu vypisujeme výběrové řízení," sdělila Macová.

S tím ale Marcela Kulhavá nesouhlasí. Když se zeď zhroutila, volala policii s tím, že tu hrozí úraz a nehody. Ta okolo díry v chodníku natáhla pásku. Později sem magistrátní úředníci umístili zábrany. Ty ale často padají a oni je jezdí znovu postavit.

„O nezbytných zabezpečovacích pracích nelze hovořit. Někdy jim trvalo i týden, než popadané zábrany přišel někdo postavit. Tak už se neobtěžuji s voláním a chodím to postavit sama," dodala Marcela Kulhavá.