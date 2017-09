Zloději kradou v Ústeckém kraji méně aut. Stále jich však mizí stovky ročně

Ústecký kraj – Obezřetní by měli být hlavně majitelé škodovek a volkswagenů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Dobrá zpráva pro majitele automobilů – o celé dvě třetiny klesl od roku 2010 počet ukradených vozidel na severu Čech. Podstatnou část zlodějů navíc policisté odhalí. Například v ústeckém okrese letos kriminalisté objasniliuž polovinu krádeží aut.



V roce 2010 lidé nahlásili 1306 krádeží vozidel, v roce 2016 už pouze 404. Důvodem propastného rozdílu jsou mimo jiné moderní technologie. „Šance ukrást auto je stále menší. Nová auta mají řadu bezpečnostních prvků. Schopný zloděj se sice do vozu dostane a odjede s ním, ale mnoho firem i majitelů vozidel už má namontované sledovací zařízení,“ připomíná ředitel Severočeské bezpečnostní agentury Miroslav Hejna.

Zařízení umožní sledovat, kde se auto pohybuje, lapení zloděje je tedy otázkou několika minut. „Technologie střežení objektů a vozidel za posledních deset let sebrala zlodějům ohromnou spoustu cílů,“ dodává Hejna.

OHNĚM PROTI OTISKŮM

Většina majitelů aut se přesto cítí proti zlodějům bezmocná. Parkují na ulicích, vozy jsou komukoli přístupné. Je pouze otázkou náhody, jestli je někdo vykrade nebo ukradne.



Typickým příkladem náhodného zloděje aut je Miloslav Honomichl (1989) z Ústí nad Labem, který si odpykává trest za krádeže tří automobilů v červnu 2016. Honomichl patří mezi zloděje aut, kterých se lidé bojí nejvíce. Krade náhodně a cokoli. Loni v červnu zcizil 16 let staré Audi 6, s nímž dojel až na Mostecko, kde havaroval. Aby na místě nezanechal otisky, auto zapálil. Hořící auto si nahrál na mobilní telefon, což jej později usvědčilo.



O dva dny později ukradl v Chomutově vůz Škoda Fabia. Nedojel však daleko, protože auto mělo prázdnou nádrž. Proto zaparkoval, přestoupil do vedlejší, deset let staré fabie a vydal se na cestu s ní. I tentokrát však havaroval, a to mezi Březnem a Postoloprty.

Honomichl nevlastní řidičský průkaz, zato má však vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel. Kromě toho už předtím strávil za krádeže 22 měsíců ve vězení. Vyšel z něj loni v dubnu a už na začátku června ukradl v Plzni první auto.

Soudkyně chomutovského okresního soudu Lenka Chalupová, která o případu rozhodovala, zdůraznila v rozsudku Honomichlovy motivy: „Kradl kvůli penězům, neboť před nástupem do výkonu trestu byl zvyklý na určitý standard. Když se z vězení vrátil, snažil se akceptovat nízký příjem ze sociálních dávek, ale pak mu – jak uvedl – hráblo a začal vozidla krást.“



Podle soudkyně je Honomichl vytrvalým pachatelem trestné činnosti, která je zjevně hlavní náplní jeho života. „Na tento způsob života navázal bez zábran prakticky ihned po propuštění z výkonu trestu,“ připomněla Chalupová. Odvolací soud letos v srpnu potvrdil loňský rozsudek okresního soudu, Honomichl si odsedí dva roky a 10 měsíců.

Zatímco v republice je patrný trend, že se zloději zaměřují na stále luxusnější vozy, tak v Ústeckém kraji je několik set vozidel ročně kořistí jenom proto, že zloděj aktuálně nemá dost peněz na útratu, a proto nepohrdne starou škodovkou nebo volkswagenem, kolem kterých právě prochází. To byl právě i Honomichlův případ.

Předseda odvolacího senátu ústeckého krajského soudu Radek Šnajdr v rozsudku upozornil na to, jak se vyjadřoval Honomichl v SMS zprávě své přítelkyni červnu loňského roku: „Pokud se zadaří a odpíchnu se, tak krása, budeme se mít fajně. Pokud se nezadaří, půjdu sedět nebo do práce a budeme se šmudlat, jak to půjde.“

TŘI SKUPINY

Kriminalisté rozeznávají zhruba tři skupiny pachatelů, kteří se zaměřují na krádeže automobilů. Tou první jsou zahraniční zloději, kteří do Česka přijíždějí krást vozidla určitých typů na objednávku a odvezou je bleskově do východoevropských zemí.



Druhou skupinou jsou čeští zloději, kteří kradou auta v zahraničí, nejčastěji v Německu a Rakousku, a převážejí je naopak k nám. Auta v Česku většinou končí na náhradní díly nebo je v některých případech najatí řidiči přepravují přes Polsko a Slovensko dále na východ. Třetí skupinu představují tuzemští drobní zloději aut, kteří berou vše, co by mohli zpeněžit. Kradou auta na náhradní díly a nepohrdnou ani ojetými vozy.

HITPARÁDA ZLODĚJŮ

V Ústeckém kraji policisté odhalili letos zloděje vozidel téměř ve 40 % případů. Nejvíce (50 %) v ústeckém okresu. Následuje Teplicko a Mostecko (s více než 40 % vyřešených krádeží aut).

V pomyslné oblíbenosti kradených vozidel vedou bezesporu tuzemské škodovky. V celé republice loni majitelům zmizelo 2107 škodovek všech typů. Polovinu ukradených škodovek představuje Octavia.



V oblíbenosti značek u zlodějů byly loni na druhém místě auta značky Volkswagen, kterých ukradli 634. Následuje značka Ford s 361 odcizenými auty a AUDI s 261 vozy. Menší zájem měli zloději o typy: Renault (244), Mercedes (221), BMW (218) a Peugeot (206). Dalších typů aut bylo ukradeno ještě méně.

Dobrodružné přejezdy přes hraniciV 90. letech čeští zloději nasedali do ukradených aut v Rakousku a Německu, a pokud k nim získali technické doklady, přejeli oficiálně přes hranici. Ostatní museli dobrodružně jezdit přes zelenou hranici. Na severu Čech byla tato noční činnost zvláště oblíbená ve Šluknovském výběžku. Nelegální přejezdy automobilů přes zelenou hranici po roce 2000 ustávaly. Například v letech 2003 a 2004 policisté na severu Čech zaregistrovali ilegální přejezdméně než deseti vozidel za jedno čtvrtletí.