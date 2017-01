Zpravodaj Neštěmic čelí kritice. Podle starostky Tomkové bylo vše v pořádku

Neštěmice - Obvodní radnice v Neštěmicích v listopadu obnovila vydávání svého zpravodaje. Prozatím vyšlo jen jedno číslo, radnice ho zaplatila třiceti tisíci z vítání malých občánků.

Starostka Neštěmic Yvetta Tomková (vpravo).Foto: Deník/Karel Pech

Někteří zastupitelé ale půlročník kritizují, protože jim o něm nikdo neřekl. Zpravodaj podle nich nedodržuje technické náležitosti, které má tiskovina ze zákona obsahovat, a knihovny nedostaly povinný výtisk. Ani přidělení peněz prý nebylo legální, protože radní měli nejprve rozhodnout o vydávání zpravodaje.

Neštěmický zastupitel Vlastimil Žáček (ODS) radě obvodu vyčítá i další přehmaty. „Evidenční číslo periodika uvedené v tiráži ministerstvo kultury přidělilo zpravodaji v roce 2007 na základě žádosti, podle které měl Obvodní zpravodaj vycházet čtyřikrát ročně. V roce 2015 přestal zpravodaj vycházet," upozornil.

Radnice pak podle něj neoznámila ministerstvu změnu periodicity, nerozeslala do knihoven povinné výtisky, čímž porušila novelu tiskového zákona. Prý chybí i některé informace o vydavateli a redakci v tiráži.

PRÝ TO BYLA HURÁ AKCE

„To nemluvím o tom, že jako vydavatel periodického tisku územního celku radnice musí poskytnout prostor pro vyjádření všem zastupitelům a přitom nám neoznámila, že bude zpravodaj vydávat. Co kdybychom do něj chtěli něco napsat?" ptal se Žáček.

Na způsob vydávání zpravodaje si stěžovala i ex-starostka Miloslava Válková. „Neexistuje usnesení o ukončení vydávání ani jeho obnovení. My jsme vůbec nevěděli, že znovu vyjde. Byla to taková hurá akce, nebylo v něm nic od opozice, žádné pozvánky na vánoční akce, prostě plácnutí do vody, o kterém rozhodla starostka," líčila současná zastupitelka Válková.

Starostka Yveta Tomková se ale brání, že rada nikdy nerozhodla o ukončení vydávání Obvodního zpravodaje. „Hovořili jsme s ministerstvem kultury a prý je to v pořádku. Oznámili jsme změnu periodicity a povinné výtisky jsme rozeslali," řekla. Co se dotace na občánky týká, loňská prý nebyla vázaná přímo na tuto akci, mohli ji tedy prý použít na vydání zpravodaje. Letos už podle ní bude list v rozpočtu obvodu.

HROZILY POKUTY

Ředitel Severočeské vědecké knihovny Aleš Brožek vysvětlil, že neštěmické zpravodaje archivují od 90. let, s výjimkou roku 2015, kdy opravdu žádný nevyšel. „Za loňský rok tu máme pouze jedno číslo," sdělil.

Vlastimil Žáček ovšem tvrdí, že všechny náležitosti radnice vyřizovala pozdě. „Tyhle nesrovnalosti zařídili až po tom, co jsem je připomínkoval, hrozily nám velké pokuty. Paní starostka nás vždycky zbrkle postaví před hotovou věc, nic nám neřekne včas, ani ji nezajímá jiný názor," stěžoval si s tím, že starostka odmítala vydání zpravodaje ve svém volebním programu.