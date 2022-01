ANO v ohrožení

Příští rok se bude hrát především o kandidáty hnutí ANO. V Ostravě končí Tomáš Macura a široko daleko není žádné jméno, které by za babišovce bylo tutovkou. Podobně jsou na tom ovšem i Piráti. Pražský primátor Zdeněk Hřib jen o fous získal nominaci na obhajobu šéfa hlavního města a málokdo by vsadil na to, že uspěje. Na tradiční pravicovou baštu se chystají především politici ODS, kteří by tímto trumfem chtěli potvrdit sněmovní výhru. Šéf její pražské organizace a poslanec Marek Benda by přitom rád viděl společného kandidáta SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL). Hovoří se jak o něm samém, tak o Zdeňku Zajíčkovi, ale také nestraníkovi, ekonomovi Mojmíru Hamplovi.

Komunální volby budou zásadní výzvou pro ČSSD. Pokud se jí nepodaří zburcovat podporovatele na místní úrovni, její šance na návrat do sněmovny se dramaticky sníží. Pětikoalice má velké ambice vyhrát také senátní volby a obhájit předsednické křeslo. To by se mělo povést Miloši Vystrčilovi, pokud ho ODS nevyšle do boje o Hrad. Právě tento nejprestižnější post ve státě ovládne atmosféru roku 2022.

Prezidentská tajenka

Miloš Zeman se loučí a v současné konstelaci už nebude každodenní politiku zásadním způsobem ovlivňovat. Může ovšem strhnout hodně svých příznivců na stranu člověka, kterého doporučí, nebo naopak znectí. Tím vyvoleným nemusí být dosavadní oblíbenec Andrej Babiš, ale třeba končící guvernér ČNB Jiří Rusnok nebo odborářský boss Josef Středula. Jedovatého odsudku by se naopak nepochybně dočkal Miroslav Kalousek, Pavel Fischer nebo Miloš Vystrčil.

Volební kalendář pro rok 2022.Zdroj: Deník