Tábor prezidentských kandidátů je každým dnem nervóznější. Přibude jim soupeř v osobě Andreje Babiše, nebo ne? Premiér Petr Fiala potvrdil, že do konce září oznámí, jak se k volbě postaví trojkoalice SPOLU. Vše napovídá, že nevyšle svého člověka, ale naznačí, kdo by se jí v roli nástupce Miloše Zemana líbil.

To ovšem danému adeptovi nemusí pomoct.

Okamura je připraven

Ministerský předseda má přitom daleko větší starosti. Již dva průzkumy volebních preferencí ukázaly, že hnutí ANO suverénně vede žebříčky popularity a Okamurova SPD je druhá. Kromě ODS a Pirátů by se do sněmovny ostatní strany pětikoalice nemusely dostat.

To je moment, jehož se chytil Andrej Babiš. Najednou mluví o tom, že v hnutí ANO je přehršel skvělých osobností, jež by mohly usilovat o Hrad, zatímco on by raději co nejdříve vystřídal Fialu v čele vlády.

Volby za časů krize. Kdo z nich vytěží?

A nesází jen na kritiku. Intenzivně například podporuje svoji spoluobžalovanou v kauze Čapí hnízdo Janu Nagyovou v souboji o senátní křeslo. Pokud by v Jihlavě porazila šéfa horní komory Miloše Vystrčila z ODS, Babišovo odcházení z hradní fronty směrem na Úřad vlády by to výrazně povzbudilo.