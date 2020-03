Teď po týdnu těchto cvičení se ukázalo, že můžeme sice zavřít všechny hranice, vyklidit obchoďáky, zavřít školy i knihovny. Ale pokud chceme udržet hospodářství v chodu, tedy v nějakém alespoň minimálním počtu chodit do práce, chybí v téhle zemi to úplně nejzákladnější, co potřebuje člověk aby ochránil když ne sebe, tak své okolí proti případné nákaze z koronaviru.

Když už se člověk nemůže otestovat, a to jde jen hodně obtížně, měl by si vzít aspoň roušku. Magistrát hlavního města Prahy vydal nařízení, že bez ní či alespoň bez zakrytých úst se nesmí do městské hromadné dopravy. Logické nařízení, které se vláda vydat neodvážila. Protože v téhle zemí nejsou roušky ani pro doktory a policisty, natož pro normální lidi, kteří se „jen“ potřebují dostat do práce. Takže teď národ vymýšlí, z čeho něco podobného roušce ušít, aby vás aspoň pustili do autobusu, nebo do příměstského vlaku. A to nemluvě o skutečně účinných respirátorech, které vás před koronavirem mohou ochránit i v kontaktu s nakaženým jedincem.

Babiš se týden předváděl před národem jako ten, kdo to všechno nařizuje a zařídí. Nezařídil to podstatné. Roušky. Až zase půjde před kamery, bude už úplně nahý. Bez roušky. I té bederní.