Nejsme jako Slováci. Vítězství ve válce přeje Rusku jen 16 procent čtenářů

Nejen ve srovnání s nedávným výzkumem, který ukázal, že víc než polovina Slováků drží palce útočníkům. (Pro spravedlnost je třeba dodat, že toto byl ojedinělý výsledek.) Velká podpora spravedlivě se bránící Ukrajiny v Česku je zajímavá i z jiného pohledu. Kdo sledoval demonstrace pořádané většinou prokremelskými silami, musel nabýt dojmu, že jejich hlas je mohutnější. A že sílí. Dovednost Ruskem placených ovlivňovačů (chcete-li influencerů) na sociálních sítích je proslulá. Čeští uživatelé, kteří zpochybňují názor, že Rusko je agresor a Ukrajina oběť, jsou hojně sledovaní a citovaní.

A nejen to. Odborníci upozorňují na to, že neustálé zprávy z válčiště lidi unavují a otupují jejich pozornost. Tomu by odpovídal tento stav duše: U všech všudy, vždyť je skoro jedno, kdo to začal, jen ať to už skončí, kéž je to už za námi, i kdyby ten mír nebyl spravedlivý.

Ukrajině je třeba dodat vše, co potřebuje k válce s Ruskem

Zdálo by se, že takovému postoji by měla nahrávat i současná krize. Obavy z drahotya energetické nouze, na nichž má konflikt podíl, by měly vést k touze po rychlém míru. Nebylo by překvapivé, kdyby dokonce vyvolaly hněv vůči Ukrajině, která se brání a „protahuje to“.

Jenže tomu tak není. Drtivá většina Čechů, bez ohledu na okolnosti, rozlišuje mezi útočníkem a přepadeným. Útočníka odsuzuje, přepadenému přeje vítězství. To je dobrá zpráva pro vládu, která stojí silně na straně Kyjeva. Je to ale dobrá zpráva i o „stavu národa“. Často máme sklon si namlouvat, že jsme, jak praví básník, „malí, slabí“. Je hezké si někdy ověřit, že tomu tak není.