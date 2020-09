Chce se říci: Pýcha předchází pád. Nikoli ovšem pýcha občanů, nýbrž nadutost vlády. Ta udělala hrubou chybu. Usnula na vavřínech a věřila, že potěmkinovské vesnice jsou skutečné, máme-li užít dalších přísloví.

Dále se říká, že ten, kdo spadne z kola, má nasednout a vesele zazvonit. To je teď potřeba udělat. Poučit se z chyb a už je neopakovat. Co by měla dělat vláda? Pro začátek dvě jednoduché věci.

V první řadě by měla mít jednu nebo jednoho covidového mluvčí(ho). Neustálé změny, protichůdná vyjádření a nakonec i zbrklé odvolání roušek na začátku září vyvolaly zmatek. Jenže v těžké době si mají vláda a občané důvěřovat.

Je sice hezké, že starší lidé dostanou jeden respirátor a pár roušek. Mnohem cennější by ale bylo mohutné rozšíření testů na covid. Ty by měly být pro pacienty bezplatné. Měl by být zaveden jednotný systém, do něhož by se mohli lidé přihlásit, aby nečekali v nesmyslných frontách.

Co by měli dělat občané? Spoléhat na zkušenost a rozum. Nevěřit marketingovým semaforům, ale tomu, co funguje. To jsou roušky, sociální distanc a hygiena. Rozumný člověk se nepřítele nebojí, ale chrání se před ním.