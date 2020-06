Plážové tašky doplní vedle balíčku karet, opalovacího krému a drobných na zmrzlinu ještě roušky.

Epidemiologové to vidí takhle: při příchodu na koupaliště ještě nesundat, z obličejů půjdou dolů až na ručníku. Procházka k toaletám, pro pivo nebo za dítkem u prolézaček čiv brouzdálku – šup zas textil přes pusu. Obličej nesmí opustit ani při cestě do vody. Co s ní ale dělat poté, kdy už kotníky svlaží první kapky a může zase z tváře dolů?

Možná to za stát vyřeší opět švadlenky. Teď se šicí stroje zakousnou do ne-oprenu. Jestli se budou šít roušky nebo kapsičky přímo na plavky, kam půjde nezbytnou pomůcku schovat, to už zůstane na fantazii švadlenek. Ty už místo Burdy shánějí předplatné časopisu Potápeč, který udává aktuální trendy.

I tentokrát existuje šance, že trn z paty nám vytrhne Čína. Od roku 2012 se tam šíří fenomén takzvaných facekin. Jednodílné obličejové plavky, které vypadají jako kukla, se začaly v oblasti Šan-Tung vyrábět jako ochrana před sluncem.

Otevírá se i prostor pro dodavatele vodních atrakcí. Mimo zážitkových sprch a skluzavek by mohli začít nabízet něco jako vodní šatny, třeba konstrukce s věšáky, kam lze pomůcky zavěsit.

Hrozí však velké riziko, že to dopadne jako v šatnách mateřských školek a škol, když se vedle sebe sešlo několik párů stejných bačkůrek. Erární zdravotnické roušky vypadají stejně a koupaliště ve vsi, kde obyvatelstvo zásobila jedna sousedka, také nebude přehlídkou originality.

Lidová tvořivost spasila zemi před infekcí. Zachrání nám i koupací sezonu?

Mnozí lidé už totiž přemýšlejí, že spíš než jít na koupaliště k vodě, je už lepší to koupaliště k vodě pustit.