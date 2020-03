Když se novináři před několika dny ptali Andreje Babiše, kdy bude kvůli koronavirové nákaze zřízen Ústřední krizový štáb, odbyl je větou, že nic takového nepotřebuje, protože tím štábem je vláda. Teď se ukazuje, že kabinet složený z politiků není schopen odborně řídit nouzovou situaci v zemi. Jako první na to upozornili lékaři a obzvlášť hlasitě prezident stomatologické komory Roman Šmucler.

Podle jeho názoru by premiér neměl běhat po skladech potravin, kontrolovat odběry ve stanech nebo korzovat po hranicích, ale sedět ve Strakově akademii a strategicky řídit zemi. A také plánovat, co s ní bude, až se epidemie zvládne. Denní agendu by pod vedením epidemiologa Romana Prymuly měli mít na starosti šéfové lékařských komor, aby řídili situaci ve zdravotnictví, což je momentálně naprosto klíčová záležitost.