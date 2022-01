Od zítřka to platit nebude. Farský oznámil, že na půl roku odlétá do Ameriky, kde získal Fulbrightovo stipendium. „Je to pro mě obrovská pocta, ale také jedinečná možnost dál rozvíjet svou profesní dráhu.“ Pokud to tak je, neměl Farský loni kandidovat, neboť už tehdy svůj projekt poslal do USA k posouzení. Pakliže uspěl a rozhodl se pro osobní růst, měl se mandátu vzdát. Lidi nezajímá, že svůj plat bude posílat na charitu, ale to, že pro ně šest měsíců nebude ve Sněmovně pracovat. Vycházejí totiž ze závazku v koaliční smlouvě Pirátů a STAN, že výkonu funkce na plný úvazek dá jejich poslanec přednost před studiem, podnikáním či působením v samosprávě.

Vládní v. opoziční pohled

Cestovatelská vášeň čelních představitelů STAN vzbudila nevoli už dříve, když Kverulant.org zveřejnil, že Vít Rakušan v minulém volebním období navštívil Machu Picchu v rámci poslanecké cesty do Peru a Kolumbie, posléze Austrálie a na Nový Zéland. Daňové poplatníky to vyšlo na 400 tisíc korun. Ještě že nová předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová bude muset šetřit a škrtnout deset procent provozních výdajů. Na výlety do exotických destinací bez konkrétního užitku nebudou zkrátka peníze.

Nechtěla náhodou pětikoalice měnit poměry ve společnosti i tím, že bude důvěryhodná a bez škraloupů? Farský dal přednost své kariéře před voliči, Rakušan jezdil za peníze občanů po světě. A STAN bude ve čtvrtek vysvětlovat, proč část jejich sponzorských darů má kyperské pozadí. Trochu silná káva hned a začátku vládnutí.